Qatar 2022: ¿qué pasará con las miles de cervezas Budweiser tras la prohibición de la FIFA?

Los hinchas del fútbol en el Mundial Qatar 2022 no podrán comprar bebidas alcohólicas en los estadios ni en las zonas cercanas. Esta decisión fue anunciada dos días antes de la inauguración y tomó por sorpresa a la compañía de cervezas Budweiser. “Bueno, esto es extraño”, escribieron en su cuenta de Twitter el viernes 18 de noviembre.

“Centraremos la venta de bebidas alcohólicas en el Fan Festival, otros lugares para aficionados y locales con licencia”, señaló la FIFA sobre su determinación tomada en conjunto con el Gobierno de Qatar. Añadieron que sí está permitida la venta de cerveza sin alcohol en los ocho estadios donde se juega la Copa del Mundo.

Este sábado 19 de noviembre, la segunda marca de cervezas más vendida en el mundo —solo superada por la china Snow— anunció que el país ganador del torneo ganaría sus cervezas. “ Nuevo día. Nuevo tuit. El país ganador se lleva las ‘Buds’. ¿Cuál será? ”, publicó Budweiser junto a una foto donde mostraron miles de cervezas almacenadas.

De acuerdo con el New York Times, Budweiser firmó un contrato de patrocinio con la FIFA por US$ 75 millones. La transnacional Anheuser-Busch InBev, propietaria de la marca, no se ha pronunciado sobre una posible demanda de la FIFA por incumplimiento de contrato.

¿Cuánto cuesta una cerveza Budweiser en el Mundial Qatar 2022?

En la víspera del partido Qatar vs. Ecuador, partido inaugural del Mundial, la FIFA abrió las puertas de su Fan Fest. La agencia AFP precisó que las cervezas Budweiser tienen un precio de 50 riyales cataríes (US$ 13.3) cada una. El valor es similar al registrado en los bares de los hoteles internacionales y más elevado que el anunciado en un primer momento por los organizadores.

“Se parte el alma un poco porque me gusta beber una cerveza cuando miro el deporte, pero eso no va a restar interés al torneo”, señaló para AFP el fanático estadounidense Greg Krawiec. “Queremos que el Mundial sea festivo y la cerveza ayuda a divertirse, pero hay que adaptarse”, opinó por su parte el hincha mexicano Alan Sánchez.