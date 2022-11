Las Bambas: ¿Cuánto ha caído realmente la producción en la mina de cobre en los últimos días?

Han pasado, exactamente, 22 días desde que la comunidad de Chumbivilcas, en Cusco, inició una nueva paralización sobre el corredor minero del sur, traducida en una caída parcial de actividades en la unidad minera Las Bambas, de la china MMG, la cual acarrea sus concentrados de cobre por la vía desde Apurímac hasta el puerto de Matarani, en Arequipa.

De forma paralela, se cumplen 12 días desde que ciudadanos de Chalhuahuacho, comunidad circundante a Las Bambas, ubicada en Cotabambas, cerraron el paso de los camiones debido al incumplimiento de promesas por parte del Ejecutivo, que prometió progreso en su mesa de diálogo de diciembre del año pasado, pero nada.

A raíz de ello, en los últimos días se han aventurado diversas cifras respecto a la caída en la producción de cobre en Las Bambas -responsable del 2% de suministro global, y 11% a nivel nacional- que van desde el 30% hasta el 70%. Pero, ¿a cuánto asciende realmente este retroceso?

PUEDES VER Las Bambas: Dirigentes de Challhuahuacho exigen presencia de Pedro Castillo y Aníbal Torres

Según información a la que accedió La República, la Gerencia de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de Las Bambas notificó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que, al 11 de noviembre, se esperaba que la producción anual 2022 cayera a menos de 250.000 toneladas métricas (TM) de cobre fino.

“Nos hemos visto obligados a iniciar la reducción progresiva de operaciones desde el lunes 31 de octubre”, dijo la minera, por lo que las fechas a contrastar parten ahí.

Esta semana, una segunda fuente de Las Bambas precisó a este diario que la caída de la producción de cobre en la mina estaba en el orden del 30% de la capacidad instalada. El tema está en la logística, pues no ingresan insumos ni alimentos y lo poco que queda se termina el día 26 de noviembre, fecha clave.

Las Bambas: demanda eléctrica sigue

Esta reducción solo parcial de la capacidad operativa de la unidad de MMG (muy lejos del 70% reportado hace unos días) se condice con la información del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), que no reporta variaciones drásticas en la demanda eléctrica de la mina en los últimos dos meses.

El COES es la agencia que analiza la producción, consumo y demanda de electricidad en el Perú. En este sentido, los requerimientos energéticos diarios de Las Bambas estaban en la línea de 140 kV (kilovoltios de tensión) antes de las paralizaciones. Hoy se mantienen no muy lejos de esta cifra.

Sí se evidencia, por ejemplo, una caída hasta los 70 kV - 80 kV los días siguientes al 7 de noviembre pasado, cuando, precisamente, los pobladores de Challhuahuacho se sumaron al bloqueo del corredor minero del sur iniciado en el Cusco. Un hecho tangible y una caída previsible.

PUEDES VER Las Bambas reduce al 30% producción por bloqueos en corredor

Más ejemplos. Cuando Las Bambas cerró sus puertas a fines del 2021, la caída en la producción fue contundente, y se evidenció en tiempo real en el COES. En aquella fecha, la demanda cayó a menos de 1 kV - 2 kV. La puesta en marcha el 1 de enero disparó nuevamente la demanda eléctrica hasta los 140 kV promedio.

En febrero del 2022 -otro ejemplo-, cuando el yacimiento apurimeño reportaba una caída del 40% de su producción, llegó a tener una demanda promedio diaria de electricidad en la línea de los 80 kV. Por ello, hablar de una caída del 70% debería, por lo menos, acarrear un descenso más que evidente sobre la demanda eléctrica de Las Bambas.

Ello, por supuesto, no implica que el proyecto minero de Las Bambas, responsable de cerca del 1% del PBI peruano, no esté afrontando problemas que deben ser resueltos por el Gobierno lo antes posible, sobre todo al momento de exportar sus concentrados y a casi un año de esa primera mesa de diálogo que, al parecer, no significó más que la salida de algunos ministros.