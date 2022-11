Budweiser “incómoda” por la prohibición de vender alcohol cerca de los estadios del Mundial

La FIFA, organizadora del Mundial Qatar 2022, anunció este viernes 18 de noviembre que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas cerca de los estadios donde se jugará el torneo. Esta decisión, tomada en conjunto con las autoridades de Qatar dos días antes de iniciar el certamen, preocupa a la marca de cervezas Budweiser.

“Bueno, esto es incómodo…” fue la única declaración en público de Budweiser mediante Twitter, justo antes de que la FIFA comunicara su decisión sobre venta de bebidas alcohólicas. El mensaje de la compañía fue borrado 90 minutos después de su publicación.

La compañía borró su mensaje de Twitter 90 minutos después de haberlo publicado. Imagen: captura @Budweiser

“Centraremos la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival, otros lugares para aficionados y locales con licencia”, indicó el ente mundial del fútbol en su comunicado. Subrayaron que sí se permitirá la venta de Bud Zero, la cerveza sin contenido alcohólico de Budweiser, en los ocho estadios donde se jugará la Copa del Mundo.

Según el New York Times, esta decisión de último momento complica el acuerdo de patrocinio por US$ 75 millones entre la FIFA y Budweiser . Una semana antes, las autoridades decidieron que las carpas rojas de cerveza se trasladarían a lugares más discretos en las inmediaciones de los estadios, por donde no pasarían grandes multitudes.

Las autoridades y la empresa de cerveza están considerando sustituir sus carpas rojas por otras blancas sin marca. La multinacional Anheuser-Busch InBev, con sede en Bélgica, afirmaron sentirse sorprendidos por los cambios que se iban anunciando. En un intento por apaciguar el ánimo, la FIFA agradeció la “comprensión y continuo apoyo de AB InBev a nuestro compromiso conjunto de atender a todos durante el Mundial Qatar 2022″.

El comercio de alcohol en el país anfitrión del torneo está controlado de manera muy estricta. “En Qatar rige la sharia (ley islámica), que restringe el consumo de alcohol. Solo se sirve a extranjeros en algunos hoteles y restaurantes, donde una cerveza cuesta unos 12 euros”, precisa el diario El País.