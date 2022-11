BCRP: inversión privada cayó en 0,8% en el tercer trimestre del 2022

La inversión privada registró una caída de 0,8% en el tercer trimestre de 2022, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este resultado se explica por la contracción real de la inversión minera (-12,5%), mientras que la inversión proveniente de otros sectores registró un incremento de 0,8%.

Vale precisar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que en el tercer trimestre de 2022 la inversión en el sector minero ascendió a US$ 1.362 millones, monto inferior en US$ 39 millones a lo registrado en el mismo periodo del año previo.

La menor inversión respecto al mismo trimestre de 2021 se concentró en los rubros de equipamiento minero e infraestructura. Por su parte, el incremento de este indicador en los sectores no mineros se encuentra en línea con el aumento del volumen de importaciones de bienes de capital sin materiales de construcción ni celulares, que creció 1,1%.

Evolución de la economía por trimestres. Fuente: BCRP

Sin embargo, otros indicadores contemporáneos y adelantados de la inversión como el consumo interno de cemento muestran una caída interanual.

De acuerdo a empresas de sectores no mineros, destaca el aumento de la inversión en: Enel Distribución, con un desembolso de US$ 38 millones en el tercer trimestre, mayor en US$ 3 millones al invertido en el mismo periodo del 2021, destinados a la ampliación de redes de distribución, entre otros y; la Refinería La Pampilla, con una inversión de US$ 10 millones, mayor a los US$ 4 millones desembolsados en el tercer trimestre del año pasado, los cuales fueron dirigidos principalmente al mantenimiento mayor de planta, al proyecto Revamping Unidades Bloque Gasolinas (RLP53) y al Proyecto RLP2.