Presidente de Perumin, Miguel Cardozo: comunidades no pueden ser accionistas de mineras

El presidente del Comité Organizador de Perumin 36 Convención Minera, Miguel Cardozo, calificó de un peligro aquellas voces que proponen que las comunidades sean socias de las compañías mineras. Para el también CEO de Alturas Minerals Corp, compañía de capitales canadienses, no solo es un tema delicado, también un peligro que no acabará con la conflictividad, como las protestas que asolan al corredor minero del sur.

“¿A quiénes le damos las acciones si queremos compartirlas? ¿A las comunidades que están en el área que operamos? ¿A las comunidades que están dentro del impacto directo, a las de impacto indirecto? ¿A las comunidades donde pasan las carreteras por el cual trasladamos nuestros minerales? Usted, prenda la chispa y va a ver que vamos a terminar dando acciones a las comunidades en Lima por la producción en Arequipa. Es peligroso lo que estamos hablando”, declaró Cardozo durante el lanzamiento de la edición de Perumin 36 del 2023.

Más bien, para el empresario minero, los conflictos se atizarán con esta propuesta. Cardozo sostuvo que estos problemas no siempre son justificados y que “no existen, sino se generan”. “¿Por qué hay conflictividad? ¿Por qué no hay inversión suficiente en esas zonas? ¿Por qué a alguien se le ocurrió que puede sacar una buena cantidad de dinero en una protesta interrumpiendo ilegalmente las vías a 300 kilómetros de la unidad minera? ¡Es de locos!”, expuso.

Acotó que se están perdiendo oportunidades y bajando la competitividad del país y que los problemas se deben resolver a través del diálogo y no de la fuerza.

Para el empresario se debe apuntar más al Gobierno Central, a los regionales y locales. En un momento deslizó que actualmente es muy difícil el contexto para invertir en el país. “Qué hago hablando mal del presidente Castillo, si todos sabemos lo que hace o no hace.

Prefiero poner el énfasis en los problemas que afrontamos como sociedad y esos problemas los tenemos que resolver mediante el diálogo, el consenso”, señaló.

Resaltó que están a la espera de que el Gobierno también presenten propuestas para cerrar las brechas sociales, ante el pedido del premier Aníbal Torres, de que se involucre más el sector. Propuesta que hizo en clausura de Perumin.

En otro momento, sostuvo que al sector minero, no es al que se le debe exigir dejar de ser solo un país extractivo de minerales. Explicó que es el Perú el que no tiene las capacidades financieras y técnicas para cambiar ello. “No es una cuestión de decirle a la minería deja de vender cueros y comienza a vender zapatos, porque no necesariamente el que produce cuero sabe producir zapatos”, advirtió. Pese a ello, Cardozo señaló que hay que mantener las expectativas positivas y ser optimista y que no se culpe a quienes necesariamente no son responsables.

Proyectos se ejecutarán hasta 27 años

Miguel Cardozo, presidente de Perumin 36 Convención Minera, sostuvo que los proyectos mineros en el país tardan en ejecutarse 27 años en promedio. Doces años tardan desde el descubrimiento del yacimiento y se tardan a ponerlo en ejecución 15 años más. “Tenemos casos en que es menos tiempo y otros más”, refirió.

También indicó que no son tan buenas las condiciones para realizar inversiones en el país. “Usted cree que en las circunstancias actuales podemos tener grandes inversionistas que vengan al país. Si usted fuera inversionistas, ¿vendría a este país?”, preguntó.