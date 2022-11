Grupo Gloria confirma la compra de la empresa chilena Soprole

El Grupo Gloria informó la adquisición de la empresa Soprole, líder de la industria láctea en Chile y valorizada en US$ 527 millones . La empresa peruana ha firmado un contrato de compraventa de acciones con las compañías Fonterra Investments Pty LTd y Fonterra Limited para que se concrete la adquisición de las acciones representativas del 100% de New Zealand Milk, haciéndose de Soprole Inversiones y sus subsidiarias en Chile, se detalló en un documento de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

“Gloria Foods – JORB S.A. se complace en hacer de conocimiento de la opinión pública que, el día 17 de noviembre de 2022, ha suscrito un contrato de compraventa con Fonterra Investments para la adquisición indirecta de Soprole S.A., compañía líder en el mercado de productos lácteos en Chile,” señaló la empresa en un comunicado.

De esta manera, al cierre la transacción, Soprole se sumará a las operaciones de Gloria en Latinoamérica con el objetivo de contribuir a la construcción de posición y liderazgo en el sector lácteo en la región, de la cual ya forman parte empresas como Pil Andina S.A. en Bolivia, Suiza Dairy Corporation en Puerto Rico, Gloria Colombia S.A.S. en Colombia, Leche Gloria Ecuador S.A. en Ecuador, Gloria Foods del Uruguay S.A. en Uruguay, Gloria Argentina S.A. en Argentina, y Leche Gloria S.A. en Perú.

El cierre de esta operación está sujeta a la aprobación previa de las autoridades competentes, la cual se podría completar dentro de los próximos seis meses.

“La oportunidad de incorporar una empresa de la categoría de Soprole S.A. a nuestro portafolio de negocios será un orgullo para nuestro holding alimentario. Además de su liderazgo en el mercado en Chile, la identificación y profesionalismo de sus recursos humanos y su excelencia en áreas como el desarrollo de marcas, la innovación y sus buenas prácticas, construirán sinergias tanto en el relacionamiento como en los aportes técnicos y de evolución nutricional (...),” manifestó Claudio Rodríguez, director Ejecutivo de la compañía.

¿Qué es Soprole?

Soprole es la Gloria de los chilenos. A junio de 2022, sus activos sumaban 488 mil millones de pesos, lo que al cambio serían unos US$ 527 millones. Dentro de su portafolio se encuentran productos a base de leche, cajas, tarros, yogurt, manjares, y más recientemente postres a base de leche.

El gigante Fonterra es dueño del 99.85% de las acciones de Soprole, lo restante está repartido entre 600 inversores. Sin embargo, la venta no se debe a una baja rentabilidad del productor, informa la compañía. Fonterra considera que el objetivo que los acompañó durante más de 3 décadas no es más el que Soprole impulsa, principalmente por la venta de postres.