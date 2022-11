Cerca de 2.000 trabajadores de Starbucks acataron huelga en tiendas de Estados Unidos

Trabajadores de Starbucks se organizaron para hacer huelga de un día, este jueves 17 de noviembre, en protesta por las represalias contra su organización sindical. Fueron cerca de 2.000 empleados que pararon sus actividades en más de 100 tiendas de Estados Unidos.

Se habría escogido esta fecha porque es el día del año en que Starbucks regala vasos rojos reutilizables con temas festivos a los clientes que compran café. En años previos, esta promoción provocó largas filas y las tiendas se quedaron rápidamente sin los vasos.

En cuanto a lo laboral, los trabajadores afirman que están mal pagados y no tienen horarios permanentes. También protestan por despidos, cierres de tiendas y otras acciones que, según dicen, son represalias de Starbucks contra ellos por sindicalizarse.

PUEDES VER: Crédito barato a mypes llegaría en campaña escolar

“Starbucks dice ser una empresa progresista, pero nos llevan al límite todos los días”, afirmó Dreyson, de 25 años, trabajador de una tienda cerca de Port Authority, en Manhattan, al medio Aristegui Noticias.

Uno de los huelguistas explicó que por un café mediano se cobra US$ 8, que es la mitad de lo que gana. Ya que la empresa le paga US$ 16,45, lo que considera un salario bajo para el trabajo que realiza, sin mencionar que también trabajan para Amazon, y solo reciben pago de Starbucks. “Amazon no nos paga por el trabajo extra que hacemos aquí en Amazon Go,” precisó el trabajador.

“A menos que Starbucks venga a la mesa y negocie de buena fe por un contrato justo, podemos contar con que esto [la huelga] vuelva a suceder”, dijo el sindicato.

Un grupo de empleados de Starbucks en la ciudad de Buffalo, en el norte de Estados Unidos, sorprendió a fines de 2021 al crear el primer sindicato en un local administrado directamente por la cadena en el país. Más de 260 establecimientos se han unido a Starbucks Workers United (SWU) desde entonces, según AFP.