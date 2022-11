Fonavi: Congreso exhorta a la Comisión ad hoc a elaborar cronograma para la devolución de aportes

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de La República, Elías Varas Meléndez, demandó a los miembros de la Comisión ad hoc que elaboren el cronograma para la devolución del dinero a los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), ya que dicho grupo aprobó el Plan Operativo, pero no indica fechas ni plazos para empezar con el desembolso.

“Cómo es que se puede aprobar un plan donde no exista un cronograma, si la esencia de todo esto, el corazón de todo este problema, es el cronograma. Es como decir, para qué quiero más papeles, lo que yo quiero saber es cuándo me van a devolver mi dinero, en qué tiempo voy a cobrar, eso es lo que quiere el hermano fonavista. (…) Lo que queremos es que al fonavista se le haga justicia y justicia se va a alcanzar el día en que cobre su dinero, donde el Estado no puede quedarse con ningún sol,” expresó Varas Meléndez.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor precisó que espera las propuestas de parte de la Comisión ad hoc para modificar la ley de devolución y que se pueda empezar a devolver el saldo con el que se cuenta, que llega casi a los S/ 2.000 millones, ya que es poco probable que la deuda se considere dentro del presupuesto 2023 que está por debatirse en el Pleno del Congreso.

Además, Varas Meléndez observó que encuentra a una agrupación dividida y que cada quién trabaja por sus intereses, tanto del Ejecutivo como los fonavistas. Por ello, los exhortó a poner sus máximos esfuerzos para encontrar una solución y a que prioricen su “sensibilidad humana”.

Sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso

“Basta que yo estoy acá escuchándolos y viéndolos por sus posturas, actitudes, me doy cuenta de que hay una división total. Cómo es que una comisión que está tan dividida, defendiendo cada uno intereses, unos del Estado y otros de los beneficiarios o de quienes fueron injustamente ubicados en ese lugar, tratando de ubicar los fondos de manera histórica, porque este no es un problema de hace 10 años (…)” acotó el presidente de la comisión.

Por su parte, Luis Luzuriaga, presidente de la Comisión ad hoc y de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas (Fenafp), señaló que su causa es de justicia porque se trata de recuperar el dinero que les descontaron mes a mes de sus remuneraciones y que en el tiempo el Ministerio de Economía y Finanzas ha tratado de impedir por todos los medios que se pueda hacer las devoluciones.

La sesión se realizó este miércoles 16 de noviembre con la finalidad de conocer la situación actual y avances para solucionar la problemática sobre la devolución de sus aportes a los millones de fonavistas y se contó con la presencia de los representantes de la Comisión ad hoc y de la Secretaría Técnica del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).