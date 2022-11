Kurt Burneo: “Si fracasa el plan de reactivación, fracasamos todos”

Puede ver la entrevista aquí: Entrevista al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán, en LR+ Economía del lunes 14 de noviembre del 2022.

—Dos asuntos coyunturales ministro. Primero, el Banco Central de Reserva del Perú subió a 7,25% la tasa de interés de referencia. En ese sentido, ¿considera usted que esto podría colisionar los esfuerzos desde la parte fiscal para recuperar la economía del país?

—De hecho, que sí. Yo diría que es una suerte de una externalidad negativa de una política monetaria contractiva por el lado del Banco Central. La lógica de la subida de la tasa de interés por parte del BCRP es encarecer el crédito, y al encarecer el crédito obviamente detiene el envión que podría darse sobre lo que es el consumo y la inversión, y consecuentemente la demanda y eso puede afectar en el corto plazo la actividad económica. Ahora, yo diría también que si se hace eso por el lado del BCRP para ir buscando de que la inflación regrese al rango objetivo, que es entre 3% y 1%, un elemento que debo mencionar también es que, claro, si se encarece el interés, obviamente se afecta el consumo y la inversión, por lo tanto, la actividad económica en el corto plazo. Pero lo pongo como una suerte de externalidad negativa como consecuencia de la política monetaria contractiva del Banco Central. Pero, hay otro tema, y tiene que ver, por ejemplo, en mi opinión, la tasa de interés puede seguir subiendo por el lado del BCRP, a pesar de estar ya encaminados a estar dentro del rango inflacionario objetivo que es entre 3% y 1%. ¿Y por qué digo eso? Porque en la medida en que la Reserva Federal de los Estados Unidos continúe elevando su tasa de interés, obviamente los rendimientos de los activos financieros externos van a ser mayores y, por lo tanto, en términos internos los activos locales necesitan mejorar su rendimiento para ser competitivos. ¿Y eso qué significa? Que el BCRP perfectamente puede seguir elevando la tasa de interés de referencia, seguramente en términos mucho menores, más espaciados, pero la elevación de la tasa de interés de referencia por el lado del BCRP perfectamente puede darse sencillamente porque busca disminuir la diferencia de rentabilidad entre los activos externos y los locales, y al reducir la diferencia evita que haya una fuga de capitales importante, con la consecuente reducción de la oferta de dólares y, por tanto, la elevación del tipo de cambio que es algo que se quiere evitar porque evidentemente hay una relación entre un mayor tipo de cambio y una mayor tasa inflacionaria.

—Ministro, y justo habló usted sobre el tipo de cambio, y hay un fuerte descenso en el precio del dólar en el mercado interno que va a la par de lo que ocurre en el mercado internacional. ¿Cuál es su comentario sobre esto y cómo nos podría de alguna manera beneficiar o afectar?

—Evidentemente si el tipo de cambio se estabiliza, hay un efecto positivo sobre los precios internos. No olvidemos que el tipo de cambio se vincula de tres formas o con tres canales respecto de lo que es la inflación. Uno, en el caso de si el tipo de cambio se eleva, por ejemplo, lo que puede pasar perfectamente es que los precios de los insumos que importamos del exterior, por ejemplo la soya, el trigo, el maíz, el petróleo inclusive, pueden encarecerse como consecuencia de un mayor tipo de cambio. Alternativamente, si el tipo de cambio se estabiliza o tiende a la baja, se genera un efecto de reducción de los precios de esos insumos importados. Adicionalmente, el hecho de que el tipo de cambio se estabilice o tienda a la baja, puede significar, por ejemplo, que por el lado específico de lo que son los competidores con bienes importados, en la medida que se reduce el tipo de cambio, los bienes importados por ejemplo son más competitivos y con el precio, y por lo tanto los productores locales que compiten con esos bienes importados ya no tienen incentivos de subir sus precios, si no, más bien, de bajarlos, para mencionarle dos canales muy conocidos de cómo se vincula el tipo de cambio con la inflación en el país.

—Queremos recordar a las audiencias que el viernes pasado (11 de noviembre), según el portal del Banco Central de Reserva, el dólar cerró en S/ 3,856 y muestra una reducción, es decir, un retroceso de 4,06% en los doce últimos meses. Además, hay un retroceso acumulado del dólar en el año de -3,38%. Ministro, ¿es posible que la política fiscal y la política monetaria puedan ir de la mano para recuperar el crecimiento del país?

—Justamente se trata de coordinar la política macroeconómica. Como todos sabemos, el Banco Central tiene que ver con la política monetaria, que es básicamente lo que es lograr la estabilidad de los precios, y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como objetivo manejar la política fiscal, que tiene que ver con gasto público, con endeudamiento, por mencionar dos variables importantes. Lo que quiero decir es que, definitivamente, se necesita que haya una coordinación adecuada entre las decisiones del Banco Central y las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de tener resultados con mayor eficiencia a partir de decisiones de cada una de estas entidades. Puede suceder, por ejemplo, que en un momento determinado el Ministerio de Economía y Finanzas salga al mercado de capitales a colocar bonos, digo, los bonos soberanos. ¿Pero qué sucedería si a la vez el Banco Central entra también al mismo mercado colocando certificados de depósito del Banco Central o certificados indexados al tipo de cambio?, por mencionar algunos elementos o algunas herramientas de política monetaria. Entonces, lo que va a pasar es que, si las dos entidades hacen una colocación y se dirigen al mismo mercado, lo que puede pasar perfectamente es que el rendimiento que va a tener que exhibir ya sea el certificado de depósito del Banco Central o ya sea el bono soberano, sería mayor que si, en alternativamente hubiese un mayor nivel de coordinación entre el Central y nosotros, con la finalidad de levantar dinero en el mercado de capitales. La coordinación es fundamental para evitar situaciones de ineficiencia e indecisiones de levantar fondos que puede tener tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central. La coordinación es muy importante, sobre todo en estos tiempos de tasas de interés altas.

—¿Y esta coordinación existe con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, con usted? ¿Cada qué tiempo se reúnen, en todo caso, para ver esta situación que nos compete tanto a la economía, tanto como política fiscal como también como política monetaria?

—Yo diría que las consultas se han estado haciendo a nivel técnico, a nivel de la parte operativa, porque definitivamente en cuanto a lo que vendría a ser la alta dirección, tanto el directorio del BCRP como nosotros mismos, tenemos perfecta cuenta del objetivo de las decisiones que se toman en cada entidad, pero como se quiere armonizar algunas decisiones que se toman en la parte técnica con la finalidad de evitar situaciones indeseables de mayor costo de financiamiento, no solamente para el BCRP, sino también para nosotros de paso.

—De otro lado, ministro, estuve en CADE reportando para La República, para LR+, y el pasado miércoles usted se presentó ante 850 participantes en la CADE Ejecutivos 2022. Tras su disertación fue aplaudido por los cadeístas. Además, Gonzalo Galdós que es el presidente de IPAE Acción Empresarial, dio mucho valor a su disertación. ¿Cree usted que se han sentado las bases para la recuperación de la confianza en los agentes económicos?

—Es un primer paso importante, Rumi, pero como lo dije en la presentación, la confianza es algo que se pierde con mucha rapidez, pero es muy difícil recuperarla en el corto plazo. Pero lo que estamos haciendo por el lado del MEF, justamente es que haya consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando comencé la gestión aquí en el MEF, hacia agosto, una de las cosas fundamentales que identifiqué por hacer es que necesitamos crecer a tasas más altas que las que estamos observando. Para eso se diseñó un plan de reactivación económica llamado “Impulso Perú”, que tiene 36 iniciativas que aterrizan en 48 dispositivos. La idea detrás es lograr que la tasa de crecimiento se dinamice, pero obviamente si lo que estamos mirando ahora, que las condiciones de la economía internacional se han complicado en las últimas semanas y si adicionalmente aparte de esa complicación, los elementos constitutivos del plan de reactivación, muchos de ellos son proyectos de ley entre otras normas, se ha espaciado un poco en cuanto a su obtención en el Poder Legislativo, es obvio que todavía nos falta en términos importantes algunas autorizaciones o aprobaciones de proyectos de ley con la finalidad de implementar el Plan de reactivación en su primera parte. Y entonces, si la economía internacional se complica en estas últimas semanas, más hay cierta demora en cuanto a lo que es la implementación del plan de reactivación sobre todo por el tema de los proyectos de ley en el Congreso, es evidente que las proyecciones de crecimiento tenían que ser revisadas a la baja por las dos razones que le estoy mencionando. Yo prefiero mil veces que haya estabilidad y sobre todo honestidad en cuanto a lo que es la certidumbre de las cifras que presentamos como proyecciones. Entonces, una economía internacional más desacelerada, con tasas de interés más altas inclusive, sumado a eso la demora en la implementación del plan de reactivación, tenía que tener como resultado lógico y explicable que las proyecciones de crecimiento por el lado de la actividad económica sean menores a las que se estableció en agosto de este año. Ahí yo traté simplemente ser sincero y honesto respecto a las proyecciones variables económicas, porque no hay peor cosa que los agentes económicos se den cuenta que lo que uno está señalando no es factible, no es posible. La credibilidad se basa en mucho también en cuanto a lo que es la certidumbre de los anuncios. Para que el Plan sea creíble, tiene que haber certidumbre y verdad en lo que uno señala

—De otro lado, ministro, quería tocar un tema importantísimo que usted lo ha demandado. ¿Usted ha recibido alguna respuesta del Congreso de la República respecto a su pedido de colocar en debate los 11 proyectos que fueron presentados por su portafolio, por su despacho, para reactivar la economía, para salir de la situación en la que estamos?

—Sí, quisiera dar una buena noticia al respecto, definitivamente luego de la presentación en CADE, tanto del lado de la comisión de Presupuesto, como la comisión Economía, se han planteado la necesidad de priorizar las medidas que están asociadas al plan de reactivación en ambas comisiones. Y obviamente digamos a pesar de que eso a veces no es noticia de los medios porque no es una noticia negativa, sino tremendamente positiva; el punto es que ya se están abriendo las puertas en el Congreso para que independientemente de las cuestiones de carácter político, se dé prioridad a las iniciativas legislativas que sustentan que asientan o solventan el plan de reactivación económica. Afortunadamente, como te comento Rumi, ya hay coordinaciones que se están haciendo tanto a nivel de la comisión de Presupuesto como la de Economía para priorizar las iniciativas que están asociadas al plan de reactivación económica.

—Adicionalmente a estos proyectos, ¿de qué depende que el plan Impulso Perú dé los resultados que su portafolio, que el Ministerio de Economía y Finanzas está esperando?

—Lo pongo de esta manera para hacerlo claro para todos. Si yo quisiera, por ejemplo, y es parte del plan de reactivación, reducir a la mitad la factura por consumo de energía eléctrica de las clases más necesitadas en el país, eso no lo puedo hacer si es que no hay una ley aprobada en el Congreso. De igual manera, por ejemplo, si quiero reducir, que está puesto también el plan, reducir el costo del pasaje en el Metropolitano yo no puedo hacer eso si no se cambia la ley correspondiente para permitir ese subsidio. Entonces, estamos hablando de iniciativas que tienen influencia directa en el día a día de la gente, como es el caso del costo del transporte y como también puede ser la factura eléctrica, que va a incidir en un mayor aumento del ingreso disponible. Ese aumento en el ingreso disponible va a significar un mayor consumo y una mayor demanda, y, por lo tanto, un efecto positivo en la actividad económica en el corto plazo. No olvidemos que el consumo implica casi 67% de toda la demanda en el Perú, por lo tanto, subir el ingreso disponible a partir de los subsidios que he comentado va a significar que se aumenta el ingreso disponible, implique más consumo y, por lo tanto, signifique más demanda, y más actividad económica en el corto plazo. Así de claro.

—Hay que indicar entonces a nuestra audiencia que hay un proyecto de ley en el Congreso que se está retrasando todavía, que el ministro ya señaló y que pronto se va a ver en el Congreso, y que tiene el objetivo de reducir los pasajes en el Metropolitano. Esto es importantísimo. ¿Y a cuánto ascendería este subsidio, ministro?

—Estamos hablando de un sol si consideramos la ida y la vuelta, pero más importante también, para poner esto en contexto, por lo menos la intención es aumentar el ingreso disponible en la medida que sea más barato el pasaje. Ahora, eventualmente también entendemos que hay una secuencia de elevación del costo del pasaje que ya existe y, por lo tanto, ese subsidio lo que permitiría hacer es que no se eleve cuando menos el precio del pasaje, el subsidio estaría cubriendo la elevación programada de pasajes para el caso del Metropolitano en lo que corresponde esta semana. Y la otra cosa importante es que, si reducimos a la mitad el costo de la factura eléctrica de las clases más necesitadas, obviamente estamos dando la oportunidad de que haya un mayor ingreso disponible para esas familias y consecuentemente ese mayor ingreso disponible implica un incremento en el consumo, la demanda y por tanto la actividad económica en el corto plazo.

—Ministro, se nota un esfuerzo encomiable de su gestión para llegar a consensos. Eso se demostró en CADE, por eso es que las personas allí han respondido de manera positiva respecto a su participación. Pero, hay una oposición en el Congreso que es dura de roer. ¿Cuál sería su mensaje a esta oposición a ultranza del gobierno?

—Como lo dije, Rumi, en la presentación en CADE, el hecho de que pensemos diferente no nos convierte en enemigos. A final de cuentas, estamos todos en este mismo buque que se llama economía peruana y lo que se busca es ayudar para que ese buque siga manteniéndose a flote. Si fracasa la economía, si fracasa el plan de reactivación, pues evidentemente fracasamos todos, no solamente quien habla por ser el gestor de una iniciativa, sino porque definitivamente se alejaría la posibilidad de que la economía se revitalice, aumente su tasa de crecimiento. No perdamos de vista, Rumi, que necesitamos crecer cuando menos a una tasa del 5% para absorber a los 300 mil jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Crecer a tasas menores definitivamente va a significar que la economía no incorpore a estos muchachos, a estos jóvenes en búsqueda de puestos de trabajo, y consecuentemente la economía pierda dinamismo porque sencillamente no hay trabajo, no hay salarios, no hay empleo. Lo que vuelvo a decir, una vez más, necesitamos definitivamente unir esfuerzos para que por lo menos por la parte económica se garantice las condiciones para que la economía peruana pueda incrementarse, pueda aumentar su tasa de crecimiento.

—Usted dijo que si no crecemos en 5% o más de 5%, no se podrá dar empleo a más de 300 mil jóvenes que cada año se insertan en el mercado laboral. Pero, la cifra que se maneja entre el MEF y el BCRP es de 2,7% y 3% de crecimiento económico para este año. Con esto no vamos a dar empleo a estos jóvenes que cada año buscan trabajo. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería ese mensaje a los jóvenes respecto a estas cifras y respecto a la posibilidad de encontrar empleo que tanto demandan?

—El primer mensaje, y quizás aquí me pongo mi gorro como profesor universitario, es que uno nunca debe dejar de estudiar, uno nunca debe dejar de prepararse porque en la medida que uno estudia más, en que uno se prepara más, uno es más versátil, les da la opción para, profesionalmente hablando, de poder intervenir, laboralmente hablando, en más sectores. Pero no olvidemos que el empleo, la demanda de empleo depende de las necesidades de producción de las empresas. Por eso es que es muy importante que en la economía aumente su tasa de crecimiento, porque en la medida en que eso sucede, la tasa de crecimiento de la demanda por mano de obra se incrementa, y por lo tanto más jóvenes van a tener oportunidad de ser insertados en el mercado laboral, pero con empleos formales con empleos de calidad, que tengan pues su compensación por tiempo de servicios, vacaciones, por ejemplo, que puedan tener aportes a los sistemas previsionales. La lógica es promover las condiciones para que haya más empleo formal, pero eso no puede pasar si es que la economía no se revitaliza, no aumenta su tasa de crecimiento y es por eso la importancia que tiene ese esfuerzo que estamos haciendo acá en el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a lo que es el programa Impulso Perú, que es básicamente un plan de reactivación económica.

—A las amas de casa, a las familias, les gusta que su ministro de Economía les recomiende qué hacer para guarecerse en situaciones complicadas como la actual. ¿Cuál es la recomendación de usted, señor ministro, a las amas de casa, a las familias respecto a su economía familiar?

—Yo siempre diría, independientemente de que yo sea economista profesional, yo creo que las amas de casa son tremendas economistas, pero formadas en la práctica, yo diría quizá no en la macro, pero si a nivel de la micro. Es decir, las amas de casa a punta de experiencia y practicidad, son capaces por ejemplo con bastante facilidad reaccionar cuando cierto tipo de producto eleva su precio, e inmediatamente sin haber tenido ningún curso de formación en economía, detectan sustitutos más cercanos de esos productos que se han encarecido y optan por los productos más baratos, o sea, siempre están en la búsqueda de ser eficientes económicamente. En la teoría económica diríamos que cuando sube un precio del producto, el precio relativo del mismo se incrementa también. Las amas de casa sin saber lo que son precios relativos, tienen muy claro que, cuando un producto eleva su precio por fuera de determinados niveles o márgenes, lo que hace es sustituirlo por un producto equivalente de menor precio. Esa facilidad, ese conocimiento para poder sustituir productos caros por aquellos que no lo son tanto, es una potencialidad y hoy día un elemento de efectividad que tienen las amas de casa en el Perú, por lo menos uno lo detecta como cuando uno concurre a los mercados y ve que con mucha sapiencia, en términos de economía, en términos prácticos, sustituyen productos caros por otros que son más baratos, pero de igual calidad o calidad parecida, o de igual componente proteínico, por ejemplo.

Kurt Burneo escribirá en La República desde el lunes 21 de noviembre

—Ministro, tenemos ya lamentablemente que terminar la entrevista. Pero tenemos un anuncio que dar a nuestras audiencias, desde el lunes 21 de noviembre el ministro Kurt Burneo Farfán escribirá en La República, en la sección Opinión, tendrá una columna de opinión con columnas quincenales. Bienvenido ministro a participar como columnista en nuestro diario. Pero, ¿qué le puede decir a nuestras audiencias sobre esta noticia?

—Como lo he hecho durante muchos años, los que escribimos columnas de opinión, lo que hacemos es buscar socializar nuestras ideas, buenas, malas, regulares, a favor, en contra. Lo importante es diseminar lo que uno piensa en términos de la materia económica tocando distintos temas, no solo los temas macroeconómicos que tienen que ver con la inflación, el empleo, la tasa de interés, sino también mirar factores de carácter microeconómico, como le decimos los economistas. Por ejemplo, ¿qué sucede en la vida real cuando los precios relativos cambian? O sea, cuando un producto se encarece frente a otro. ¿O qué sucede cuando sucesos que ocurren a miles de kilómetros de aquí, como la guerra entre Rusia y Ucrania, terminan afectando el precio de varios productos que consumimos aquí? ¿O por ejemplo cuando se refiere, por decirlo en un ejemplo, cuando el precio de ciertos productos vegetales como en el caso de las papas, llega a niveles nunca antes vistos? ¿Cuál es la razón por la cual uno puede explicar, desde la perspectiva económica, la razón que explica tener precios de un kilo de papa huayro a 8 soles? ¿Qué factores hay detrás de eso? Entonces, esa columna de opinión lo que va a buscar es hacer un poquito de docencia en los temas económicos. Siempre diré que hay gente que por la practicidad de su quehacer diario, como en el caso de las amas de casa, definitivamente tienen todas las credenciales para hacer análisis económico. No tendrán la formación formal, pero sí tienen la sabiduría que la experiencia da en cuanto a lo que maximizar la calidad de la alimentación de las familias, pero siempre teniendo en cuenta los precios que hay en el mercado. Esas cosas serán parte de mis columnas. Hablar un poquito de lo que es la economía familiar, la economía de las personas que es muy importante para fines explicativos.

Puede ver la entrevista aquí: Entrevista al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán, en LR+ Economía del lunes 14 de noviembre del 2022.