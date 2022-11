Chavimochic: concesionaria presentó dos escritos que cuestionan laudo arbitral

La concesionaria Novonor (antes Odebrecht), a cargo de las obras de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), en La Libertad, presentó dos escritos que cuestionan el laudo arbitral sobre los trabajos paralizados desde 2016 en la presa de Palo Redondo, parte fundamental de la megairrigación, según reveló a La República la procuradora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Katty Aquize Cáceres.

“Después que salió el laudo arbitral, el día 4 de octubre, el Midagri se reunió tres veces con la concesionaria, la cual nos manifestó, en esas tres oportunidades, que no tenían la intención de presentar ningún recurso contra el laudo arbitral porque lo que querían era limpiar su imagen. Sin embargo, el 25 de octubre, Novonor presentó un recurso de exclusión de laudo donde piden que se dejen fuera tres puntos que no puedo detallar por la confidencialidad”, declaró Aquize.

La funcionaria explicó que, según la constructora, dichos puntos, que están en el área económica, no han debido ser considerados en el laudo porque no han sido parte de las pretensiones de ellos ni del Estado.

“El 2 de noviembre presentan otro documento, donde piden una integración (interpretación) del laudo. Entonces, tenemos dos escritos que cuestionan el laudo, pero están dentro del marco legal. El tribunal tiene que corrernos traslado para contestar ambos documentos, y con esa respuesta el tribunal tiene hasta el 13 de enero para resolver”, expresó Katty Aquize.

Aquize aseguró que escritos de Novonor no cambiarán fondo de laudo. Foto: La República

Añadió que dichos documentos no ponen en peligro la ejecución del laudo porque desde un punto de vista procesal solamente pueden apuntar a la forma del proceso, mas no al fondo del mismo.

“El laudo no va a variar significativamente si es que el tribunal acogiera alguno de estos documentos. Por ejemplo, la caducidad va a seguir. Lo que veo es que esa buena fe que en un momento inicial nos manifestaron no ha sido cumplida; sin embargo, nosotros apelamos a que ambas partes sigamos trabajando actuando de buena fe para ir avanzando lo que se pueda mientras el laudo no quede consentido”, exhortó la procuradora.

Por ejemplo, aseveró que el Midagri ya tiene la comisión que se haría cargo de la recepción de la obra. Ya contrató a las personas correspondientes.

“Asimismo, tenemos por definir a la persona jurídica para esta recepción. No es que no la tengamos. Hay dos áreas del Midagri que pueden encargarse de ello. Una es la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, que está como administradora del contrato; y la otra área es el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), que está como ejecutor del contrato. Solo falta definir cuál de ellas será”, acotó Katty Aquize.