Bono Alimentario podrá ser cobrado por terceros a partir de este miércoles 16 de noviembre

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que los beneficiarios del Bono Alimentario que presenten alguna discapacidad o deterioro de su capacidad funcional, propio de la etapa de vida adulta mayor o accidente, podrán solicitar el cobro del subsidio monetario a través de una tercera persona, del 16 al 30 de noviembre.

El registro de la solicitud de designación a un tercero autorizado se hace en la plataforma consultas.bonoalimentario.gob.pe y a través del personal distribuido en todo el país en las unidades territoriales del programa Pensión 65 en el siguiente enlace: www.gob.pe/institucion/pension65/sedes.

De esta forma, el Gobierno peruano busca viabilizar la entrega del referido subsidio de S/ 270 a los ciudadanos que por diferentes motivos no puedan hacer efectivo el cobro, siempre y cuando estén considerados en los padrones aprobados por el Midis.

El Bono Alimentario está dirigido a 4 millones 251.464 ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

“Midis reitera el llamado a las ciudadanas y ciudadanos a que solo se orienten por los medios oficiales, tales como la línea gratuita 101 y la web bonoalimentario.gob.pe, y no acudir a tramitadores, no compartir información personal, no divulgar códigos o claves de retiro y no consultar en otras páginas de dudosa procedencia”, refirió la institución.