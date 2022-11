China relaja medidas contra la COVID-19 y el cobre vuelve a dispararse

Los precios del cobre tocaron máximos de cerca de cinco meses el lunes ante el optimismo sobre la demanda en el principal consumidor, China, después de que funcionarios tomaron medidas para apuntalar el sector inmobiliario del país y aliviar sus estrictas restricciones por el COVID.

No obstante, las ventas impulsadas por un dólar más firme, mayores inventarios y toma de ganancias hicieron que los precios del cobre retrocedieran más tarde, de acuerdo a un informe de Reuters.

De esta manera, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 1,4% a US$ 8.377 la tonelada a las 1142 GMT (06:42 a.m. hora de Perú) desde los US$ 8.600 previos, el nivel más alto desde el 23 de junio.

La relajación de las restricciones de COVID-19 por parte de China incluyó la reducción de las cuarentenas en dos días para los contactos cercanos de personas infectadas y para los viajeros entrantes, pero el desmantelamiento completo de los controles de COVID puede estar muy lejos.

Un aviso a las instituciones financieras de los reguladores chinos describió los pasos para apoyar a la industria, incluidas las extensiones de pago de préstamos, en un gran impulso para aliviar la profunda crisis de liquidez que ha afectado al sector inmobiliario desde mediados de 2020.

Mientras, la disminución de las preocupaciones sobre el suministro de cobre en el mercado LME debido al aumento de las existencias pesó sobre los precios, en tanto que la prima por el contrato en efectivo sobre el a tres meses ha retrocedido a casi cero desde US$ 135 por tonelada hace solo tres semanas.

En otros metales, el aluminio bajaba un 0,3% a US$ 2.456 la tonelada, el zinc subía un 1,6% a US$ 3.073, el plomo ganaba un 0,4% a US$ 2.171, el estaño cotizaba estable US$ 21.315 y el níquel sumaba un 1,2% a US$ 27.250.