Compra de dólares se incrementó en 15% ante su menor valor de la divisa

La última semana de octubre, el tipo de cambio alcanzó su nivel más alto del 2022 y llegó a tener un valor de S/ 4,0030, llegando así a ubicarse por encima de los S/ 4,00, generando una gran incertidumbre en las empresas y las personas, sobre todo aquellas que realizan transacciones con esta moneda en sus negocios, compromisos de pago, deudas, ahorros, entre otros.

Sin embargo, después de la reunión sostenida por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el dólar viene experimentando una baja en su precio y llegó a cerrar el viernes 11 de noviembre en S/ 3,856, lo que ha generado que las empresas empiecen a comprar dólares. De acuerdo a la plataforma Billex, la demanda del billete verde se ha incrementado en alrededor del 15% en lo que de noviembre.

“Observamos que las compañías han estado esperando el momento ideal para comprar dólares, ahora que el dólar bajó su cotización de forma importante se activaron las compras de dólares, sobre todo de empresas vinculadas al sector de consumo masivo, retail, textil e inmobiliarias principalmente para atender compras de insumos, obligaciones financieras e incluso inversiones de capital. Hasta octubre, en nuestra plataforma la compra de dólares era de un 30% frente a la venta con un 70%, pero este mes la compra de esta divisa se ubica en un 45%, es decir, un 15% más que en meses anteriores”, sostiene Javier Pineda, gerente general de Billex.

El ejecutivo detalló que esta mayor demanda de este tipo de divisas les ha permitido alcanzar un récord de transacciones históricas y superar los US$ 800 millones en volúmenes de cambio realizados a través de su plataforma. Asimismo, el ticket promedio de transacciones realizadas por personas jurídicas se sitúa en los US$ 40.000 , mientras que en personas naturales se sitúa en US$ 10.000.

Frente a este contexto de volatilidad, Pineda señala que lo más recomendable es que tanto las empresas como las personas naturales que cuentan con ahorros en dólares los mantengan en esta moneda.