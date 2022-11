Lima es una de las ciudades con la mayor caída de precios del metro cuadrado en Latinoamérica

Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella y el portal inmobiliario Urbania reveló que las mayores caídas de precios del metro cuadrado (m2) en la región, entre marzo 2022 y septiembre 2022, se dieron en las ciudades de Santiago de Chile (-23,7%), Bogotá (-18,2%), Buenos Aires (-5,8%) y Lima (-3,5%).

De acuerdo al último reporte de Relevamiento Inmobiliario de América Latina, las ciudades con mayor aumento porcentual, en el mismo período de análisis, fueron Guadalajara (17,9%), Monterrey (11,5%), Montevideo (6,5%) y Ciudad México (2,1%).

El estudio, que recoge la experiencia de 14 ciudades de 9 países de América Latina, refiere que, en comparación con el período anterior, Lima pasó de tener una variación porcentual del precio del m2 en dólares, de +10% en mayo 2022, a -3.5%, en septiembre 2022.

“Lo cual puede deberse a diversos factores, como el aumento en las tasas de referencia y la crisis política actual en el país”, asegura Luciano Barredo, Gerente de Marketing de Grupo Navent, dueña de Urbania y Adondevivir.

Por su parte, las ciudades con m2 más caro de la región son Montevideo (US$ 3.054), Santiago de Chile (US$ 2.724), Ciudad de México (US$ 2.424) y Buenos Aires (US$ 2.421). Y las de m2 más barato son Bogotá (US$ 1.108), Quito (US$ 1.204), Córdoba (US$ 1.279) y Rosario (US$ 1.490).

Barredo señala que Perú tiene tasas competitivas en comparación con la región, “a pesar de las variables negativas que puede haber generado la pandemia, la inflación, el aumento en las tasas de referencia y la crisis política”.

“La alternativa de inversión en una vivienda siempre será una opción muy segura si analizamos de una manera prudente el mercado inmobiliario, antes de realizar cualquier inversión”, precisó.