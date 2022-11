Telefónica, Entel y Bitel presentan demanda de amparo para seguir vendiendo chips en la vía pública

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha sido notificado respecto a que l as empresas operadoras Telefónica, Entel y Bitel han presentado una demanda de amparo para que se declare inaplicable la no contratación o venta de servicios de telefonía móvil en lugares no autorizados, como la vía pública (venta de chips callejeros).

La venta de chips móviles en espacios no autorizados, como —por ejemplo— la contratación del servicio móvil en la vía pública, atenta contra los derechos de los usuarios y expone a la ciudadanía a ser víctima de diversos actos delictivos, ha manifestado Osiptel.

Utilizar lugares no autorizados para la venta de chips facilita la generación de delitos como suplantación de identidad, extorsión, robo y estafa, tal como lo demuestran los casos reportados al Osiptel, las investigaciones policiales y diversas notas periodísticas que difunden los medios de comunicación.

“Frente al incremento de estos actos delictivos y en salvaguarda de los derechos y la seguridad de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones , el Osiptel ha reforzado las medidas para la contratación y reposición de chips móviles, lo cual ha sido saludado por la ciudadanía y diversas asociaciones civiles”, precisó el regulador.

La comercialización de chips móviles en la vía pública es una venta informal sobre la cual no se puede tener control, prueba de ello es el hallazgo de cientos de miles de datos falsos en los registros de abonados de los servicios móviles de las empresas operadoras.

Al oponerse a lo dispuesto por el regulador, Telefónica, Entel y Bitel están manifestando que sus fines comerciales están por encima de la seguridad de todos los peruanos, anotó Osiptel.

“Esta acción judicial reafirma la actitud renuente de las citadas empresas operadoras y constituye una amenaza contra la seguridad de todos los peruanos , por lo que lamentamos que las empresas demandantes inviertan tiempo, dinero y esfuerzo para justificar la venta informal de los servicios móviles”, precisaron.

De esta manera, el organismo regulador reafirmó su posición y señaló que asumirá la defensa de las normas que prohíben la venta de chips móviles en la vía pública, pues aseguran que el respeto de los derechos de los usuarios y su seguridad al momento de contratar un servicio de telecomunicaciones es su principal preocupación.