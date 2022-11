Bono Alimentario: más de 159.700 personas cobraron el subsidio de S/ 270 en Lima y Callao

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que en Lima Metropolitana y el Callao ya han cobrado el Bono Alimentario 159.726 personas en situación de vulnerabilidad, quienes se beneficiaron con los S/ 270 que ofrece el Gobierno para paliar el alza de precios de los alimentos.

De esta manera, en Lima Metropolitana, 81.832 ciudadanos recibieron el bono en su cuenta bancaria ; 39.884 lo cobraron mediante billeteras digitales; y 15.876 limeñas y limeños lo hicieron a través de las ventanillas de los bancos.

En la distribución por distritos, San Juan de Lurigancho encabeza la lista del mayor número de beneficiarios que percibieron el bono (20.159), seguido de Ate (10.637), Puente Piedra (8.679), Comas (8.566), Villa María del Triunfo (8.288) y Villa El Salvador (8.070).

Asimismo, entre los distritos de Lima Norte, Ancón registró 2.006 ciudadanos que ya cuentan con el bono; Santa Rosa, 981; Los Olivos, 3.702; Independencia, 4.228; Carabayllo, 8.000; y San Martín de Porres con 7.972 personas.

En Lima Sur, 6.204 beneficiarios recibieron el apoyo económico en San Juan de Miraflores; en Pachacámac, 3.531; Lurín, 1.889; Pucusana, 623; Punta Negra, 299; Punta Hermosa, 219; San Bartolo, 213; y nueve personas en Santa María del Mar.

En Lima Este, en el distrito de Lurigancho-Chosica se constató que 5.075 ciudadanos ya cobraron el subsidio, así como en El Agustino (3.567), Santa Anita (3.124), Cieneguilla (936), Chaclacayo (804) y La Molina (426).

En tanto, e n Lima Cercado, 4.057 personas percibieron el bono de S/ 270; en La Victoria, 3.378; Rímac, 3.309; Chorrillos, 3.124; Santiago de Surco, 1.216; Breña, 896; San Luis, 639; Surquillo, 625; San Miguel, 569; Jesús María, 299; Lince, 280; y Barranco, 268.

Asimismo, en Pueblo Libre hicieron lo propio 240 personas; en Magdalena del Mar, 230; San Borja, 127; Miraflores, 85; y San Isidro, 43. Por su parte, en el Callao, lo recibieron un total de 22.134.

El Midis recomienda a los ciudadanos a que solo se orienten por los medios oficiales, tales como la línea gratuita 101 y la web bonoalimentario.gob.pe, y no acudir a tramitadores, no compartir información personal, no divulgar códigos o claves de retiro y no consultar en otras páginas de dudosa procedencia.