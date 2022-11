¿Qué hacer si hago un depósito equivocado y cómo puedo pedir mi dinero?

Muchas veces al momento de hacer transferencias de dinero podemos equivocarnos de cuenta, ya sea por apuro o confusión al colocar los números del destinatario. ¿Qué hacer en estos casos? En la siguiente nota te contamos cuáles son tus posibilidades y las acciones que deben tomar los ciudadanos ante este error.

¿Qué hacer si hago un depósito equivocado?

Ana Reategui, profesora de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, nos comenta que el primer paso al descubrir el error es acudir a la entidad bancaria respectiva , explicar lo que sucedió y solicitar un extorno del dinero.

“Es una situación complicada porque alguien ha recibido el depósito entonces lo que le queda al usuario es acercarse al banco a hacer una solicitud de extorno”, indicó a este medio. “La entidad se contactará con la persona que recibió el fondo y se iniciará un proceso de devolución, pero suele tomar bastante tiempo”, agregó.

En esa línea, señaló que para estos casos, así como cuando ocurren dobles cobros por equivocación al realizar pagos, las personas pueden comenzar con ese requerimiento de extorno en el banco al que pertenecen.

“La entidad bancaria verifica que hubo un error y extorna devuelta el dinero . Pero los usuarios deben iniciar todo un procedimiento”, indicó.

Es importante mencionar que no es posible anular una transacción una vez que se hace, aunque sea equivocada. “El tema es que la transferencia la haces por tu propia voluntad, tú has cometido un error y el banco no es el responsable”, explicó la especialista en finanzas.