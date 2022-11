Bono Alimentario: Más de 730.000 beneficiarios ya cobraron el subsidio a nivel nacional

A la fecha, 733.826 personas a nivel nacional ya cobraron el Bono Alimentario, cuyo pago inició el 2 de noviembre. El avance representa el 17% de beneficiarios, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El ministerio detalló que del total de personas que ya cobraron el subsidio de S/ 270 que entrega el Gobierno, 475.671 lo recibieron mediante depósito en cuenta, mientras que a través de las billeteras digitales lo hicieron 131.160 ciudadanos. En tanto, 126.995 recibieron el bono en las ventanillas del Banco de la Nación.

Avance del pago del Bono Alimentario por regiones

El Midis informó que Lima, Piura y Cajamarca son las 3 regiones que presentan mayor avance en el pago del Bono Alimentario.

Así, en la región Lima ya recibieron el subsidio 165.598 beneficiados, le sigue Piura (56.435) y Cajamarca (48.188).

Continúan las regiones de La Libertad (42.733), Cusco (37.321), Junín (37.185), San Martín (36.847), Lambayeque (33.144), Puno (30.939) y Loreto (28.263).

Las personas pueden consultar si son beneficiarios de este apoyo monetario a través de la plataforma bonoalimentario.gob.pe del Midis y la línea gratuita 101.

Finalmente, el Midis hace un llamado a las ciudadanas y ciudadanos a que solo se orienten por los medios oficiales y no acudir a tramitadores, no compartir información personal, no divulgar códigos o claves de retiro y no consultar en páginas de dudosa procedencia.