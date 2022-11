Precio del dólar cierra a la baja y se ubica en S/ 3,9100 este miércoles 9 de noviembre

El precio del dólar cerró a la baja la jornada de este miércoles 9 de noviembre y se ubicó en S/ 3,9100. De esta manera, retrocedió -0,13 % en comparación al cierre del martes cuando llegó a S/ 3,9150, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A la 1.50 p. m. la divisa estadounidense en el mercado paralelo cotizaba en S/ 3,900 la compra y S/ 3,930 la venta. Mientras que en el mercado bancario el tipo de cambio referencial se situaba en S/ 3,8890 la compra y S/ 3,9370 la venta en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Durante la jornada, la demanda provino por corporativos, mientras que la oferta vino por los bancos locales y offshores en gran medida. El dólar logro un nivel máximo de S/ 3,9250 y un nivel mínimo de S/ 3,900, siguiendo la tendencia a la baja en esta segunda semana de noviembre, señaló Allisson Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB.

Además, agregó que hoy hubo vencimientos de Swaps Cambiario venta por US$ 55 millones. Asimismo, en el mercado se negoció US$ 376 millones a un precio promedio de S/ 3,9133 y el BCRP no intervino con instrumentos financieros.

A nivel local, en el marco de la CADE Ejecutivos 2022, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, hizo un balance sobre cómo viene desempeñándose la actividad económica y reafirmó su pronóstico de 3% de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y agregó que dicho estimado no tiene un sesgo ni al alza ni a la baja.

En el escenario global, en EEUU siguen a la espera de los resultados de las elecciones legislativas y hoy salió data negativa respecto a los inventarios de petróleo crudo de la AIE.