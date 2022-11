Kurt Burneo: “Actualmente, no hay espacio para poder crecer a tasas más altas del 3%”

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, indicó que si bien la actividad económica sigue creciendo, existe una preocupación sobre la velocidad del mismo, ya que se está observando una desaceleración del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Ello debido al entorno externo cambiante, lo cual los ha llevado a diseñar más medidas para dinamizar la economía, los cuales se están añadiendo al plan Impulso Perú.

Así, durante su exposición en la CADE Ejecutivos 2022, el funcionario dijo que se revisó la estimación de crecimiento del PBI a la baja con un rango de 2,7% y 3%, en línea con los nuevos datos económicos disponibles. Además, este menor pronóstico también se explica por la menor efectividad del plan Impulso Perú debido a que el Congreso de la República no ha aprobado los 11 proyectos de ley que ha remitido el Ejecutivo en materia económica.

“Se gana mucho en credibilidad cuando obviamente si la economía internacional empieza a tener más dificultades y si adicionalmente, la aprobación o implementación del plan de reactivación se demora, no puedo seguir con las mismas tasas de crecimiento proyectadas, es obvio que tiene que haber una revisión a la baja. Los números no me gustan, pero es la realidad y plantean un reto para mejorar la performance de la economía peruana ”, sostuvo el funcionario en el evento empresarial.

Asimismo, el titular del MEF manifestó que otro reto es impulsar el crecimiento potencial de la economía peruana, el cual se encuentra en 3% para el periodo 2022-2026. Es decir, esa sería la tasa máxima que actualmente podría crecer el PBI si se utiliza a plena capacidad todos los factores productivos.