Empresarios defienden su rol social en medio de la crisis

(Enviada especial a Paracas)

En el primer día de la 60 edición de CADE Ejecutivos 2022, que retornó a la presencialidad luego de dos años, los empresarios defendieron su rol en la sociedad y exhortaron al Gobierno a sobrellevar la crisis institucional.

“Tenemos la absoluta convicción de que no puede existir desarrollo sin empresa privada, y de que no puede existir empresa privada sin empresarios (…) En momentos críticos como este en que los liderazgos del estamento empresarial son indispensables porque, a pesar de ser blanco de cuestionamientos, es verificable que el empresariado ha impulsado el desarrollo del Perú”, enfatizó el presidente de IPAE, Gonzalo Galdos.

En esa línea, el presidente de CADE Ejecutivos 2022, Felipe Valencia-Dongo, señaló que Perú atraviesa una crisis política, social y económica, por lo que proponen tres pilares claves que permitan continuar con el desarrollo: inversión privada para el progreso, un Estado que funcione e instituciones sólidas y democracia.

Inauguración. Autoridades y empresarios de IPAE. Foto: John Reyes/ La República

Mea culpa

No obstante, también hicieron un mea culpa sobre la falta de liderazgo empresarial. “No significa que los empresarios no nos hayamos equivocado, que no hayamos cometido errores y que no lo podamos hacer mejor; sin embargo, debemos luchar contra esa idea populista sin fundamento económico de que puede existir Estado sin empresa”, señaló Galdos.

Durante la inauguración del evento reconocieron la trayectoria de Óscar Rivera, quien hizo un pedido a sus pares de retomar el liderazgo. “Los empresarios nos hemos dormido, no se escucha su voz en los últimos años, no hay una voz fuerte de pensamiento, como que se quiere evadir el tema. Los empresarios también somos culpables de todo lo que está pasando, no solo el Gobierno, cada Gobierno ha sido peor y los empresarios no hemos hablado mucho”, manifestó.

¿Irá Pedro Castillo a la CADE 2022?

Felipe Valencia-Dongo, presidente de CADE Ejecutivo 2022, indicó que el presidente Pedro Castillo sí ha sido invitado a la ceremonia de clausura del evento “como ha ocurrido con todos los anteriores mandatarios”, pero hasta el momento no han confirmado su participación.

En tanto, el ministro de Economía, Kurt Burneo, al ser consultado sobre el tema, indicó que eso queda en decisión del mandatario. “Pregúntenle al presidente, él es el que decide”, acotó.