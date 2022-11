Mypes anuncian marcha nacional si el Gobierno no aplica medidas para reactivar al sector

El último 5 de octubre, más 10.000 microempresarios marcharon en protesta porque el Gobierno no aplica medidas concretas para la reactivación económica del sector . Ese mismo día se comprometieron a darles una solución; sin embargo, ha pasado más de un mes y no han cumplido, por lo que los empresarios exigen a las autoridades actuar en el corto plazo. De lo contrario, saldrán a marchar para pedir la salida de todos los funcionarios “por no trabajar en favor del pueblo empresario”.

“De no cumplirse estas demandas en el plazo inmediato, anunciamos una marcha nacional para pedir la salida de todas las autoridades y funcionarios, no importa el nivel que ocupen, por omitir sus funciones y no trabajar en favor del pueblo empresario,” señalaron en un comunicado.

A través del primer ministro Aníbal Torres, el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado y otros funcionarios, el Gobierno se comprometió con los empresarios a ejecutar en el plazo inmediato las demandas de las mypes: aplicar salvaguardias a la importación de prendas importadas que han invadido el 97% del mercado peruano, financiamiento con créditos baratos para las mypes con tasas que no superen el 5% anual, presupuesto para los núcleos ejecutores de Compras Myperú, y el ordenamiento de los emporios comerciales como Gamarra; pero ninguno ha sido cumplido.

“Esto solo demuestra que el Gobierno del profesor Pedro Castillo vive de espaldas a la realidad de los micro y pequeños empresarios, quienes exigimos la inmediata ejecución de las medidas planteadas y el compromiso para cumplirlas a fin de gatillar la reactivación de nuestras empresas y el empleo de los peruanos ”, acotaron los empresarios.

También anunciaron el inicio de una serie de acciones legales a nivel constitucional, penal y civil en pro de los derechos de las micro y pequeñas empresas y los trabajadores que han visto vulnerados sus derechos fundamentales ante la inacción del Gobierno.

En esa misma línea, solicitarán reunirse con la comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que llegará al Perú el 20 de noviembre, con el fin de exponer cómo se encuentra el sector y cómo la “ineficiencia” gubernamental empuja al borde de la quiebra a miles de mypes.

El comunicado está firmado por 34 organizaciones gremiales y empresariales entre las que se encuentran Asociación Empresarial Gamarra Perú, Frente de defensa de la industria y el comercio, Cámara de Comercio de Mesa Redonda, entre otras.

“Exhortamos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a ejecutar, fiscalizar y penalizar a todos los malos funcionarios que actúan en contra los productores peruanos y en favor de los que defraudan al Estado, generando la quiebra de la industria nacional”, finalizaron.