Exportaciones peruanas crecieron 1,13% en setiembre impulsadas por los envíos de arándanos y paltas

Las exportaciones peruanas en el mes de setiembre habrían sumado US$ 5.546 millones , cifra que representa un incremento de 1,13% respecto al mismo mes del 2021 , conforme a los datos del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Este ligero incremento en dicho mes se debe en su mayor parte a las exportaciones del sector agro no tradicional, pues ostentó el 15,36% del total de las exportaciones peruanas, totalizando US$ 852 millones, es decir, más de 3,04% respecto a setiembre del año 2021″, manifestó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

En este rubro destacaron productos como los arándanos frescos, con envíos de 66.949 toneladas (+17,58%) por US$ 362 millones (+3,74%), y las paltas frescas, con 48.868 toneladas (+45,06%) por US$ 74 millones (+5,27%).

¿Cuáles son los principales productos exportados?

Entre las principales líneas de producto exportadas durante dicho mes se encontraron los minerales de cobre y concentrados, de los cuales se enviaron 872.703 toneladas por un valor de US$ 1.555 millones, cifras que evidenciaron un incremento de 21,77% en cuanto a las toneladas, pero una caída de 3,32% respecto al valor.

“Ello va en consonancia con el comportamiento del precio de los metales, el cual ha descendido en el último bimestre”, comentó Óscar Quiñones.

También destacan las barras de oro con 34 toneladas (-9,51%) por US$ 599 millones (-15,17%); arándanos frescos, 66.949 toneladas (+17,58%) por US$ 362 millones (+3,74%) ; cátodos de cobre refinado, 32.018 toneladas (+73,14%) por US$ 252 millones (+44,37%); minerales de zinc y sus concentrados, 253.238 toneladas (+88,58%) por US$ 202 millones (+38,64%), y café sin tostar y sin descafeinar, 33.072 toneladas (+4,78%) por US$ 177 millones (+39,89%).

Igualmente, la harina de pescado, 98.658 toneladas (+12,43%) por US$ 170 millones (+25,61%); gas natural licuado, 122.602 toneladas (-40,33%) por US$ 135 millones (-27,13%); minerales de hierro y sus concentrados, 1.581.895 toneladas (+25,34%) por US$ 121 millones (-2,15%), y minerales de plomo y sus concentrados, 32.477 toneladas (-9,69%) por US$ 79 millones (-13,79%).

¿A dónde llegan nuestros productos?

De los 10 principales destinos de exportación en setiembre, cinco registraron una variación positiva respecto a setiembre del año 2021.

En primer lugar, figura China, mercado al cual se exportaron US$ 1.894 millones, monto que mostró un incremento de 5,53%. Le sigue Japón, US$ 237 millones (20,13%); España, US$ 228 millones (26,43%); Países Bajos, US$ 195 millones (1,14%), y Brasil, US$ 156 millones (55,25%).

En tanto, los cinco mercados restantes mostraron variaciones negativas: Estados Unidos con US$ 791 millones (-2,38%); India, US$ 229 millones (-16,12%); Canadá, US$ 187 millones (-8,58%); Suiza, US$ 159 millones (-29,51%), y Chile, US$ 144 millones (-5,48%).

Las exportaciones peruanas a Estados Unidos registran una tasa negativa debido a menores envíos de productos claves.

Se aprecia una ligera caída en el valor exportado de arándanos, pues totalizó US$ 192 millones (-1,35%). De igual manera, el valor de los cátodos de cobre refinado también registra un retroceso, ya que suma US$ 36 millones (-15,50%); aceites crudos de petróleo, US$ 31 millones (-31,20%); espárragos frescos, US$ 23 millones (-31,89%); estaño sin alear, US$ 19 millones (-56,21%), y minerales de molibdeno y sus concentrados, US$ 16 millones (-66,77%).