Bono Universal: más de 164.000 hogares podrían haber sido excluidos, reveló la Contraloría

Más de 164.000 hogares podrían haber sido excluidos del Bono Universal de S/ 760 que fueron destinados a las familias más vulnerables del país, según reveló la Contraloría General. Ello habría sucedido porque funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no gestionaron todas las consultas y reclamos presentadas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Incluso, 2.677 ciudadanos fallecieron esperando una respuesta del Gobierno sobre el subsidio económico (a mayo del 2022).

Según el Informe de Auditoría Cumplimiento de la Contraloría, un total de cinco funcionarios y servidores públicos del Midis tendrían presunta responsabilidad administrativa por su inacción, al no haber enviado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) las solicitudes y reclamos de miles de personas que, en su gran mayoría, sostenían que no conocían a la persona designada como responsable del cobro del subsidio económico por no ser integrante de su hogar. Estos hechos ocurrieron entre agosto del 2020 y junio del 2021.

La Comisión de Control verificó que 189.101 personas que presentaron sus consultas y reclamos sobre el Bono Universal sin recibir respuesta alguna, conforman 164.631 hogares, los cuales se encontraban incluidos en el Padrón de Hogares Beneficiarios (PHB). Sin embargo, al no recibir estas solicitudes la Reniec, no se contrastó la información con el Registro Nacional de Hogares ni con el Registro de Hogares Elegibles, que ellos habían elaborado a fin de determinar posibles inconsistencias; afectando a los más 164.000 hogares que quedaron excluidos del subsidio económico.

Asimismo, durante la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría, los auditores verificaron inconsistencias en los datos de los integrantes del hogar que figuran en el Registro de Hogares Elegibles, lo que podría haber conllevado a una indebida conformación y por tanto la exclusión de familias del subsidio económico.

Bonos sin cobrar

Al 30 de abril del 2022, existió un total de 138.869 hogares que se encuentran pendientes de cobrar el subsidio económico , de los cuales 7.948 hogares no han recibido el bono porque el miembro de la familia responsable del cobro tiene alguna restricción o presenta estado de fallecido, según la información proporcionada por los programas Pensión 65, Juntos y Contigo.

De estos 7.948 hogares que no han cobrado el subsidio económico, un total de 1.567 hogares cuentan con al menos un integrante mayor de edad sin restricciones para el cobro del bono.

Al respecto, la Contraloría General adicionalmente ha recomendado a los directores ejecutivos de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo, adoptar acciones a fin de asegurar el objetivo de entregar la subvención económica, según establece el Decreto de Urgencia n.° 098-2020.