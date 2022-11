China se opone a orden de Canadá sobre inversiones en minería de litio

China informó este domingo que “tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses” de sus empresas, después de que Canadá ordenara la semana pasada a tres empresas chinas que se deshicieran de sus inversiones en minerales críticos canadienses, citando la seguridad nacional.

En un comunicado, el Ministerio de Comercio de China instó a Canadá a dejar de politizar los asuntos económicos y comerciales, luego de que el país de Justin Trudeau optara por subir la apuesta en la competencia global para asegurar minerales críticos.

Según reportó la agencia Reuters, el gobierno canadiense ordenó a las empresas chinas que se deshagan de sus participaciones en tres empresas mineras junior que cotizan en Canadá y que planean desarrollar depósitos de litio.

Las tres compañías a las que se ha ordenado desprenderse de sus inversiones son Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Ltd, también con sede en Hong Kong, y Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd.

La prohibición se produce pocos días después de que Canadá anunciara una política más estricta sobre la inversión en el sector de los minerales por parte de entidades estatales, en particular las de China, que domina el procesamiento de metales clave de transición energética como el litio, el cobalto y las tierras raras.

La orden de desinversión sigue lo que el gobierno dijo que era un “proceso de revisión de seguridad nacional de varios pasos, que implica un escrutinio riguroso por parte de la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de Canadá”.

Prometió continuar “actuando con decisión cuando las inversiones amenacen nuestra seguridad nacional y nuestras cadenas de suministro de minerales críticos, tanto en el país como en el extranjero”.

La medida marca un endurecimiento de las líneas de batalla geopolíticas en el sector de los metales y plantea la pregunta de qué podrían hacer Canadá y sus aliados metálicos a continuación en nombre de la seguridad nacional.