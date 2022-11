MEF alinea sus intereses con Petroperú

Ante los cuestionamientos por el aporte de US$ 1.000 millones a Petroperú, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, salió al frente en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General para asegurar que la permanencia de la estatal garantiza no solo el suministro de derivados de petróleo en los lugares más alejados, sino que el país no entre en recesión en el corto plazo.

Durante su ponencia, el titular del MEF explicó que la salida de la estatal complicaría las actividades productivas en función al costo de las pymes en medio de una coyuntura de reactivación económica todavía moderada, y dejaría al mercado de combustibles a expensas de su principal competidor, Repsol.

“Dejar que quiebre Petroperú hubiera significado la disparada de la inflación y de los costos para las pymes, y por ambos casos se garantizaba, de todos modos, una recesión en términos muy rápidos”, manifestó.

En esta línea, Burneo precisó que el Gobierno maneja la posibilidad de acceder a un crédito (no reembolsable) con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF para evaluar la sostenibilidad económica de Petroperú a través de medios independientes.

Monopolios del crudo

No solo ello. Burneo explicó que dejar a la petrolera a su suerte en medio del proceso de reestructuración dejaría desabastecido al 50% del mercado, sobre todo del interior del país, donde hubiera ocurrido “situaciones de convulsión social importantes”. Como se recuerda, Petroperú es una empresa que opera donde el sector privado no llega.

“El quiebre de Petroperú hubiera también significado que, en la práctica, estuviésemos fomentando un monopolio, a partir de la existencia de Repsol. La infraestructura de la petrolera en el interior del país no la tendría Repsol, y evidentemente estaríamos dando las condiciones para que una sola empresa abastezca al mercado”, dijo.

PUEDES VER: MEF evalúa gestionar una consultoría con la CAF para sincerar la situación de Petroperú

La presencia de Petroperú

Petroperú cuenta con una red de refinerías y plantas de abastecimiento en todo el Perú para asegurar el abastecimiento a nivel nacional.

La red de Petroperú está constituida por 3 refinerías, 1 oleoducto, 19 plantas y terminales, 10 plantas aeropuerto y 709 estaciones de servicios afiliadas.

Con ello, la participación de la petrolera estatal en el mercado nacional a setiembre de 2022 es del 39% para Diésel 49% para gasolinas.