MEF evalúa acceder a un crédito con la CAF para sincerar la situación de Petroperú

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, informó que el Gobierno peruano maneja la posibilidad de acceder a un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF para evaluar la sostenibilidad económica de Petroperú a través de medios independientes.

Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, indicó que se trata una gestión que se viene desarrollando desde hace unos dos meses, periodo que coincide con la cesión de recursos a la petrolera estatal para garantizar la continuidad de sus operaciones comerciales.

“Por el lado del MEF, hemos estado gestionando un crédito no reemboslable con la CAF para poder evaluar la perspectiva económica financiera de Petroperú. La idea es tener una fuente independiente que pueda mirar, en términos técnicos, qué cosa se necesita para asegurar la sostenbilidad financiera de la empresa”, precisó.

En este sentido, el ministro defendió la presencia de Petroperú en el mercado de combustibles y advirtió que su salida dejaría la oferta de los derivados de petróleo en el Perú en manos de un monopolio, operador por su principal competidor, Repsol.

“Esta historia, sobre la relación con la CAF para un otorgamiento de recursos no reembolsables, data de por lo menos dos meses. No nos hemos cruzado de brazos para tener un estudio independiente para saber estas condiciones. No olvidemos que estamos hablando del 50% del abastecimiento del mercado a cargo de Petroperú”, dijo.

Como se recuerda, el MEF tiene el 40% de las acciones de la petrolera estatal, mientras el otro 60% del accionariado corresponde al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“No es poca cosa, tampoco, el impacto que tendría el aumento generalizado de los combustibles sobre la inflación y la actividad económica, situación que no podemos dejar de lado”, agregó el ministro.