Bono Alimentario: ¿quiénes son los beneficiarios y cómo cobrar los S/ 270?

El Bono Alimentario 2022 se empezó a pagar este miércoles 2 de noviembre y está dirigido a 4,2 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema. La entrega del subsidio está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Los usuarios tienen plazo hasta el 30 de abril de 2023 para cobrar los S/ 270.

Las autoridades pidieron a la población no compartir su información personal, ya que no solicitan datos de supuestos beneficiarios por llamadas ni mensajes de texto. También recomendaron no aceptar la ayuda de personas en redes sociales ni consultar páginas distintas a la oficial.

PUEDES VER: Congreso apruebó ley que facilita la compensación de horas no trabajadas en pandemia

Bono Alimentario link: ¿dónde consultar si soy beneficiario?

Sigue estos pasos para conocer si eres beneficiario del Bono Alimentario 2022:

Ingresa a la página web https://consultas.bonoalimentario.gob.pe/#/

Digita tu número de DNI, fecha de emisión y acepta la política de privacidad.

Haz clic en el botón ‘Consulta si eres beneficiario’.

La siguiente pantalla te mostrará si te corresponde o no el subsidio.

Asimismo, puedes llamar a la línea gratuita 101 desde cualquier teléfono fijo o celular de lunes a sábado de 8.30 a. m. a 5.30 p. m. Este horario incluye feriados y días no laborables. Mediante este canal, podrás obtener información sobre cómo acceder al dinero y las modalidades de pago. El Midis subrayó que las agencias bancarias no brindan orientación de este tipo.

¿Cómo cobrar los S/ 270 del Bono Alimentario?

Los ciudadanos tienen cuatro modalidades para recibir el Bono Alimentario, de acuerdo con el perfil de cada beneficiario. Desde el 2 de noviembre, está disponible la cobranza con depósitos en cuentas bancarias mediante 16 entidades financieras, entre ellas el Banco de la Nación, con horario extendido.

De igual forma, pueden acceder a la subvención los ciudadanos que poseen billeteras digitales: Yape (BCP), Tunki (Interbank) y Agora (próximamente). Quienes aún no tienen este medio de pago, pueden crear una cuenta y recibir el apoyo económico desde el 24 de noviembre.

De igual forma, las personas sin cuentas en el sistema bancario podrán cobrar el bono en las ventanillas del Banco de la Nación —luego de verificar el cronograma según el número de DNI—. Los ciudadanos en zonas alejadas tendrán a disposición los carritos pagadores desde el 24 de noviembre.