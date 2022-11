Julio Velarde: “Empresarios ya no le temen al Gobierno”

Tras casi un año y medio del Gobierno de Pedro Castillo, se han esfumado los fantasmas que estremecían al sector empresarial ya que ahora “nadie espera un radicalismo muy grande”, aseveró ayer Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en la apertura del XXXIII Seminario Anual CIES.

“Ha desaparecido el gran temor que había cuando asumió el Gobierno (de Castillo), nadie espera un radicalismo tan grande, pero se tiene desconfianza en cuanto al futuro del Gobierno”, aseveró.

No obstante, el banquero enfatizó que el sector empresarial prevé que al país no le irá bien económicamente, pero a sus negocios sí, ya que la performance de la actividad productiva, pese a no haber sido buena en los últimos meses, tampoco es pésima.

“Este tercer trimestre esperamos un crecimiento bajo del 1,7%, pero en el cuarto trimestre habrá una recuperación y creceremos cerca de 3%”, añadió.

Además, Velarde adelantó que las expectativas de inflación a 12 meses siguen a la baja, distanciándose del 4,89% visto en setiembre. Vale acotar que este viernes se publicará la última encuesta del BCRP respecto a este indicador.

Solidez fiscal

La cabeza del BCRP precisó que la salud fiscal peruana está “bastante bien” debido a la recuperación de ingresos y no por ajuste del gasto; y con ello, se logró reducir el déficit fiscal — es decir cuando los gastos de un Estado son mayores de los que entran a sus arcas — de 8,9% del PBI en 2020 bajó a 2,5% el año pasado y para el presente sería a 1,9%.

Así, cuestionó que Fitch Ratings rebajara al tramo negativo su perspectiva crediticia sobre el Perú, y aseguró que esta decisión no mellará nuestro crecimiento económico.

“Nosotros estamos en un déficit bastante controlado. Por eso, realmente es difícil justificar lo que hizo Fitch de ponernos en un grado negativo. Sí tenemos un problema de crecimiento en término potencial bastante bajo, de 2,9% (de la economía para este año al ojo de Fitch) o incluso menor, así como problemas de gobernanza; pero acá se mide si puede o no pagar la deuda”, dijo.

Coherencia

El director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, considera que las palabras de Velarde son oportunas porque el éxito económico se está manejando de manera adecuada.

“La economía se recupera por la recaudación tras factores externos como el cobre. Nos encaminamos a la consolidación del déficit y una deuda relativamente baja, pero hay que estar alertas”, explicó.

Aunque, pese al bienestar de las finanzas públicas, recomienda tener cautela porque Fitch nos advirtió que si continúa la conflictividad e inestabilidad política, podemos perder el grado de inversión de BBB (es decir, la calificación estable).

Para Odar, el juicio de Velarde difiere de lo dicho hace poco por el exministro de Economía Waldo Mendoza, quien aseguró que “el Perú del 2022 se parece mucho al de fines de los ochenta”.

A su criterio, la desconfianza empresarial y los entripados políticos entre el Ejecutivo y el Congreso juegan en contra, pero no es atinado asemejarla con la hiperinflación del gobierno de Alan García ni a la recesión de aquel entonces.v

Economía peruana será la que más crezca durante 2023

Julio Velarde recordó que la economía peruana crecerá 3% al cierre de este año ante la contracción del PBI primario, aunque en la industria y comercio (el no primario) los indicadores están al alza (ver infografía).

Además, con el estimado económico de 3,0% también para el 2023, el Perú será el país con el mayor repunte del PBI de la región, superando a sus similares de Colombia (1,6%), México (1,2%), Brasil (0,9%), Argentina (0,2%) y Chile (-0,9%).

Finalmente, Velarde agregó que el Perú posee la menor deuda sobre el PBI de América Latina, la cual se ubica cerca de la meta del 30%, mientras que países como Colombia y Brasil tienen hasta el doble.

