Euro alcanza su valor mínimo frente al dólar luego de que la Fed elevara la tasa de interés

El euro ha caído, este jueves 3 de noviembre, a su valor mínimo frente al dólar desde hace dos semanas, algo por encima de US$ 0,97, debido a la política monetaria adoptada de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a US$ 0,9765, frente a los US$ 0,9886 en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en US$ 0,9753.

El euro se depreció debido a que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha asegurado que los tipos de interés seguirán elevados más tiempo de lo que se pensaba.

El último miércoles, la Fed aumentó sus tipos de interés en 75 puntos básicos, hasta el 3,75%, su cuarta alza consecutiva, situación que ya habían previsto los mercados y no movió los tipos de cambio.

Posteriormente, la Fed dejó entrever que la subida del precio del dinero será menor en diciembre y el dólar cayó, pero volvió a subir con fuerza cuando Powell dijo que subirán los tipos de interés a un nivel más elevado de lo que se preveía.

Hasta ahora, la Fed pronosticaba que sus tipos de interés llegarían a un máximo del 4,6% el próximo año, pero ahora prevé que será necesario subirlos por encima de este nivel para frenar la inflación.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense subió y las bolsas cayeron, mientras que el dólar se revalorizó.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho también en Riga que prestarán atención a los posibles “contagios” de la política monetaria de la Fed, pero apenas influyó en el tipo de cambio del euro.

Lagarde ha reiterado que serán necesarias más subidas de los tipos de interés en la zona del euro, pese al riesgo de recesión.

Las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron la semana pasada en EE. UU. hasta 217.000 (218.000 solicitudes la semana anterior). La productividad no agrícola subió en el tercer trimestre un 0,3%, menos de lo esperado.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre US$ 0,9731 y US$ 0,9839.

Con información de EFE