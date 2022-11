Desde este mes BBVA cobrará S/ 10 por mantenimiento de cuentas de ahorro

Tal como anunció previamente el BBVA, desde el miércoles 30 de noviembre del 2022 iniciará un nuevo cobro de S/ 10 por mantenimiento para las cuentas corrientes, vip, independencia, sueldo, wellness y ganadora.

De esta forma, desde finales de noviembre, el BBVA ya no contará con ninguna cuenta “cero mantenimiento” (antes la ‘Cuenta Independencia’ era la opción sin pago de dicho banco). Asimismo, la entidad financiera indicó también que esta comisión estará sujeta a algunas condiciones y requisitos.

Revisa a continuación cómo se aplicará este cobro y la forma de evitarlo si eres titular de alguna cuenta bancaria en el BBVA.

¿Cómo evitar el cobro por mantenimiento en BBVA?

La entidad financiera informó que se empezará a cobrar un monto de S/ 10 por mantenimiento para las cuentas BBVA. Para que los usuarios no paguen esta comisión deben mantener un saldo promedio menor a S/ 100 o US$ 30. Este debe ser el promedio mensual y no el que se tiene en la cuenta el último día.

Revisa cómo se aplicará de acuerdo a las cuentas que tengas, tanto corrientes, vip, independencia, sueldo, wellness y ganadora:

Independencia BBVA Ganadora Cuenta corriente persona natural Vip wellness Sueldo Saldo promedio a partir de S/ 100 o US$ 30, gratis

Saldos menores, S/ 10 o US$ 3,30 Saldo promedio a partir de S/ 1.500 o US$ 500, gratis

Saldos menores, S/ 8 o US$ 3 S/ 10 o US$ 3,3 Saldo promedio a partir de S/ 10.000 o US$ 3,000, gratis

Saldos menores: S/10 o US$ 3,3 Si no recibes tu sueldo por dos meses consecutivos, S/ 10 o US$ 3,30

¿Qué bancos no cobran mantenimiento en sus cuentas de ahorro?

Estos son los bancos que no incluyen cobros por mantenimiento para cuentas en soles:

BCP

Cuenta digital : sin costo de mantenimiento. Cobran S/ 20 por usar cajeros electrónicos de otros bancos. Permite un depósito por ventanilla al mes.

: sin costo de mantenimiento. Cobran S/ 20 por usar cajeros electrónicos de otros bancos. Permite un depósito por ventanilla al mes. Cuenta sueldo: sin costo de mantenimiento. Cobran S/ 20 por usar cajeros electrónicos de otros bancos. Depósitos y retiros en ventanilla gratuitos.

Interbank

Cuenta Simple : no cobra mantenimiento. Pago de S/ 20 por usar un cajero de otro banco. Permite dos retiros de efectivo gratis al mes en ventanillas.

: no cobra mantenimiento. Pago de S/ 20 por usar un cajero de otro banco. Permite dos retiros de efectivo gratis al mes en ventanillas. Cuenta Sueldo : no cobra mantenimiento. Permite dos retiros por ventanilla del banco. Pago de S/ 20 por retiro en cajero de otros bancos.

: no cobra mantenimiento. Permite dos retiros por ventanilla del banco. Pago de S/ 20 por retiro en cajero de otros bancos. Cuentas Ahorro Techo y Ahorro Casa: sin pago de mantenimiento.

Scotiabank