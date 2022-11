Inflación pierde fuerza, pero estamos lejos de librarla

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima metropolitana –barómetro de la inflación nacional– creció 0,35% durante octubre, acumulando cuatro meses a la baja considerando que en junio llegó a 1,19%.

No obstante, el economista Eduardo Recoba sostiene que es evidente la disminución de la presión inflacionaria en términos mensuales, pero no se puede interpretar como una señal de ajuste sólida, porque en la lectura internual o acumulada desde enero no hay retrocesos significativos.

A detalle, desde noviembre del año pasado, la inflación registra un incremento de 8,28% y, desde enero de este año, de 7,05%; y de acuerdo con el director de Phase Consultores Juan Carlos Odar, si bien se llegó a la menor tasa anual en los últimos cinco meses, la reducción de la inflación es lenta y cerrará ligeramente por debajo del 8%.

Desgranando la inflación

En octubre se registró un incremento en algunas divisiones de consumo como transporte (1,50%) tras el encarecimiento del precio de pasajes en ómnibus, micros, taxi, buses interprovinciales y transporte aéreo nacional e internacional; así como por el de los gasoholes, diésel y adquisición de vehículos.

Le siguen restaurantes y hoteles (0,59%) por el incremento en servicios de comidas, y bienes y servicios (0,58%) por mayores valores en artículos para la higiene personal y estética.

En tanto, recreación y cultura registra una subida de 0,44% por el encarecimiento de los paquetes turísticos, comida y accesorios para mascotas.

“Vemos la prolongación de un proceso de inflación que perpetúa el daño en los hogares de bajos ingresos y pequeñas y medianas empresas”, agregó Recoba.

En cuanto a productos con una mayor variación de precios, encontramos a la maracuyá, pepinillo, merluza, lechuga, papa huayro, limón, culantro y la vainita verde (ver infografía).

La inflación debe abordarse con seriedad

Recoba argumenta que falta decisión política del Ejecutivo para asumir la inflación como un problema que debe considerarse emergencia nacional, ya que desde los hechos no hay potencial fáctico ni técnico para mitigar la inflación.

Vale recordar que hace unos meses se optó por exonerar del IGV a algunos productos de la canasta básica, pero el propio MEF reconoció que no se obtuvieron los resultados esperados.

“La gestión del ministro Kurt Burneo es saludable, pero no puede hacer más. Se enfocan más en el corto plazo que a largo, y no se generan espacios para bonos focalizados, subsidios y estrategias tributarias más eficientes”, añadió Recoba.

¿Cuándo se normalizaría la inflación?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a mitad de este año ya habríamos llegado al pico para encaminarnos al retroceso, por lo cual el año lo cerraríamos con una inflación de 7% u 8%, y ya para el tercer trimestre del 2023, recién en 3% –es decir, dentro del rango meta–. Según Julio Velarde, hay el espacio para contener la inflación sin provocar una recesión en el Perú.