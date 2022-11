Economía 02 NOV 2022 | 14:09 h

Buenaventura: construcción de San Gabriel, proyecto de US$ 470 millones, ya está en marcha

San Gabriel. Cumpliendo con lo anunciado hace algunas semanas, Buenaventura retoma el proyecto aurífero, ubicado en Moquegua, cinco meses después de su paralización, y reitera que la primera barra de oro estará lista en 2025.

San Gabriel. Debido a la paralización del proyecto, se actualizó el monto de inversión para este año hasta los US$ 65 millones, sin que ello encarezca el estimado previo de US$ 450 - US$ 470 millones. Foto: Buenaventura