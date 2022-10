Perú es el primer proveedor latinoamericano de arándanos, uvas y paltas del Reino Unido

El embajador del Reino Unido en el Perú, Gavin Cook, destacó que nuestro país es el primer proveedor latinoamericano de frutas a Gran Bretaña. “Hoy, las familias británicas pueden disfrutar de uvas, plátanos, paltas peruanas y prendas hechas de alpaca”, afirmó tras recordar que desde el 9 de noviembre los peruanos podrán visitar su país sin necesidad de tramitar una visa.

Lo señaló durante su participación en el taller Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y los Países Andinos organizado por ADEX, el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido (DIT), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Universidad de Lima.

Añadió que trabajan para difundir las ventajas del acuerdo comercial y sean accesibles a todos los actores peruanos que desean ampliar sus exportaciones. “También ofrecemos al mercado peruano productos y servicios británicos como el whisky, medicamentos y dispositivos médicos, automóviles, paneles solares y constructoras en proyectos de infraestructura ”, dijo.

Existe un potencial exportador de 31 productos peruanos considerados como ‘estrellas’ y otros 129 catalogados como ‘prometedores’ hacia el mercado del Reino Unido, principalmente del sector agro, precisó la jefa de Consultoría y Proyectos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Lizbeth Pumasunco.

Algunos de estos productos son los arándanos (US$ 59 millones) y las uvas (US$ 50 millones). También las paltas (US$ 25 millones), harina de pescado (US$ 20 millones), plátanos (US$ 19 millones), T-shirts (US$ 13 millones), mangos (US$ 5,8 millones) y espárragos (US$ 5,6 millones).

“Los consumidores jóvenes y las familias son muy responsables con su alimentación, están dispuestos a pagar por productos orgánicos. Según el informe de Mercado Orgánico, en el 2021 las ventas (de los orgánicos) aumentaron en 12,6%”, señaló Pumasunco.

El Reino Unido es un importante importador mundial de paltas (representa el 3,8% del total), ocupando el puesto N° 6. En uvas concentra el 6,3% y ocupa el puesto N° 4. “En el 2021 los productos con la certificación Fair Trade (Comercio Justo) experimentaron un crecimiento interanual del 13,6 %, alcanzando un tamaño de mercado que superó los 1.000 millones de libras”, expresó.

A finales del 2020, según GlobalData, el 29% de los consumidores consideraba la sostenibilidad como el elemento más significativo a raíz de la pandemia y un 18% de los encuestados calificó de esencial el cumplimiento de principios éticos en las cadenas de suministro.