Casa de campo o de playa: ¿qué prefieren los limeños para invertir en este 2023?

La pandemia impulsó la búsqueda de casas en el campo cerca de Lima, un fuerte competidor que se enfrenta a las acostumbradas casas de playa, como una opción para quienes tienen la necesidad de contar con un espacio de recreación para sus familias, según David Herrera, gerente general Grupo Norte.

Estilo de vida citadina pero cerca a la naturaleza

De acuerdo con Herrera, las personas que buscan una segunda vivienda se interesan por terrenos en zonas privilegiadas donde se mantenga un estilo de vida muy similar al citadino, con la ventaja de estar cerca a la naturaleza y en un ambiente con menor contaminación.

“Están buscando un espacio fuera de Lima para disfrutar de un mejor clima, un aire más limpio, pasar tiempo en familia e incluso mudarse por temporadas cortas, aprovechando la posibilidad de trabajar de forma remota”, sostiene.

Oportunidad de inversión

Asimismo, indica que adquirir terrenos y casas de campo es una oportunidad de inversión para quienes buscan revalorizar y revender sus inmuebles u obtener ingresos por alquiler. “Ubicarse frente a un club genera el beneficio de exclusividad que no tienen otros condominios, y que en el futuro se traduce en un mayor valor de las propiedades”, explica Herrera.

“Los clientes que demandan una vivienda de este tipo son familias que valoran desconectarse, empresarios y profesionales que viven en la velocidad de la ciudad y valoran el balance entre trabajo y familia. Sus decisiones de compra son cada vez más evaluadas a conciencia y consideran la adquisición de la propiedad como una inversión”, menciona.

En ese sentido, señala que un terreno de campo frente a un club privado depende de la ubicación, la vista, el tamaño del terreno y la forma de pago. En promedio, la inversión actual en los condominios de Grupo Norte es de US$ 50.000 dólares.

“Invertir en un terreno ubicado frente a un club privado para luego construir una vivienda, ofrece la ventaja de utilizar las instalaciones del centro de esparcimiento y hospedarse en bungalows, glamping y camping, y así sacar provecho a la inversión incluso antes de edificar una casa”, añade Herrera.

Alquiler y demanda

De acuerdo con datos de Tinsa Perú, una casa de playa puede costar hasta US$ 500.000. Y si se desea comprar el inmueble con fines de inversión y que se pueda rentar con frecuencia, se debería invertir entre US$ 150.000 y US$ 200.000.

La Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios calcula que la demanda para el alquiler de casas de campo es ahora de un 50% adicional de lo que habitualmente era antes de pandemia. Así, el precio de alquiler de una casa en Cieneguilla podría estar entre los US$ 200 y US$ 300 la noche.