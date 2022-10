Humberto Campodónico: “La idea era que Petroperú se financie con ingresos propios”

Luego de utilizar parte de los S/4.000 millones aportados por el Estado para garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado, Petroperú ingresa a una nueva etapa en la que su expresidente Humberto Campodónico apunta a la culminación de la refinería y la recuperación de los lotes del norte como dos hitos para convertirla en una empresa de capitales mixtos, además de una reestructuración en sus bases.

— ¿Por qué renunció a la presidencia de Petroperú?

— Es una decisión que se da luego de aceptar una responsabilidad en la que se asumen los activos y pasivos de la empresa. Ha concluido un ciclo donde hubo logros importantes, pero no se cumplieron todos los objetivos que inicialmente se plantearon.

— ¿Qué lo convenció?

— El hecho de que recientemente se tuvo que pedir un aporte de capital de S/4.000 millones del Tesoro Público, que tantas necesidades atraviesa, es un desenlace no deseado, que está lejos de las metas trazadas inicialmente. Ahora, seguramente, el Directorio analizará lo actuado hasta el momento para que la empresa pueda salir adelante por sus propios medios y poner sobre el tapete un consenso político y social sobre el valor que tiene para la política energética de largo plazo.

— ¿Cuáles fueron sus objetivos iniciales?

— Entre otros esfuerzos estaban la firma con la empresa PriceWaterhouseCoopers para auditar los estados financieros y obtener el consentimiento de los bonistas, recuperar líneas de crédito por un monto de US$1047 millones que la empresa utilizó para comercializar sus productos. Todo esto se logró, pero fue insuficiente.

— Y ahí llegó el préstamo de US$750 millones de mayo.

— Sí. Se pensó que con ello se recuperaría la confianza de los bancos. Sin embargo, no dimensionamos adecuadamente la magnitud de la crisis generada por el anterior directorio, el resquebrajamiento que derivó en la caída de calificación y la pérdida de confianza del sistema financiero. Y la falta de liquidez continuó.

Apuesta. Nueva refinería de Talara, que entra en operación comercial este trimestre, permitirá elevar el flujo de caja de la estatal. Foto: difusión

— Fitch dio el estocazo.

— Cuando Fitch rebaja el grado de calificación, a inicios de setiembre, nos quedó claro que los esfuerzos hechos para enrumbar a la empresa no habían, finalmente, tenido el desenlace esperado. Es en ese momento que realizamos un informe situacional y un plan de acción. Una de las iniciativas presentadas a la Junta de Accionistas contemplaba el aporte de capital.

— Entonces recurren al MEF, nuevamente.

— Nosotros no buscábamos llegar a esa situación, incluso le manifesté al ministro Burneo, en la primera ocasión que nos reunimos, que no queríamos acudir al Estado para un aporte de capital, porque la idea era que Petroperú se financie con ingresos propios. A partir de setiembre, evidentemente, la estrategia tenía que cambiar, incluso Fitch establecía cuatro causales de la rebaja de grado, entre ellas la excesiva deuda y un insuficiente apoyo del Estado.

— ¿Encontró resistencia?

— Tras varias discusiones, a veces duras y tensas, se logra el decreto de urgencia (DU) para el aporte de S/4.000 millones, única y exclusivamente para afrontar los problemas de liquidez y pagar la importación de combustibles. El DU también contempla un plan de reestructuración de la empresa, así como su valorización.

Refinería de Talara

— ¿Utilizarán también el dinero para pagar la refinería?

— No. En lo absoluto. Solo será para garantizar que no habrá problemas de desabastecimiento. Varios buques estaban en la bahía esperando el pago, lo que ya se dio. En los próximos días se debe restablecer el abastecimiento con normalidad.

— En cuanto a la refinería, se habla de un retraso en el inicio de su operación comercial.

— Se está dentro del cronograma de arranque gradual, elaborado por las empresas constructoras y supervisado por Petroperú. La previsión de entrega final es a principios de diciembre, si es que no interviene algún imprevisto que en este momento no está en el horizonte, pero siempre hay que advertirlo.

— ¿Y qué rol ocupará la refinería en esta nueva etapa?

— La refinería es clave porque no solo garantiza el abastecimiento, sino que ayuda a resolver la situación financiera. Uno de los problemas es que Petroperú al ser importador neto de combustibles, es decir, compra productos que vienen ya con margen de refino, hoy, no tiene ese margen, como sí lo tiene La Pampilla. Ese es uno de los hitos, así como lograr una participación en los lotes de Talara, cuyos contratos están por expirar y que generan una rentabilidad inmediata, pues están en plena producción y no conllevan riesgo de exploración.

— Pero eso segundo ya no depende de la empresa.

— Cierto, está en manos de la nueva presidenta de Perupetro establecer la política de promoción de hidrocarburos en todo el país, incluida la zona de Talara, lugar donde las sinergias entre la refinería y los lotes debieran nuevamente converger.

— Y tras su salida, ¿qué viene ahora para Petroperú?

— Creo que la experiencia del Directorio, con el apoyo de la Junta de Accionistas, podrá cumplir con los objetivos trazados por el DU, ya mencionados. Asimismo, el Directorio aprobó hace poco una propuesta de ley para garantizar la elección meritocrática y transparente de sus directores, como ocurre en otros países. Esto es fundamental. Además, se deberá analizar y resolver la problemática del oleoducto en conjunto con el Gobierno.