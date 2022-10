Exportaciones de turrón sumaron casi US$ 167.000: Estados Unidos fue el principal mercado

Las exportaciones de turrón peruano al mundo sumaron US$ 165.776 entre enero y agosto de este año, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

En este periodo, Estados Unidos fue el mercado que concentró el 54% de los despachos, traducidos en ventas por más de US$ 88.890. Este dulce tradicional, asociado al Señor de los Milagros y al mes de octubre, llegó a un total de 15 países.

El segundo lugar en participación lo ocupó Japón (10%), con US$ 16.879; Chile (8%), con US$ 12.556; Países Bajos (7%), con US$ 11.474; e Italia (6%), con US$ 9.353.

Completan el ranking España, con compras por más de US$ 8.688, seguido por Bélgica, Canadá, Australia, Venezuela, Suiza, Panamá, Reino Unido, Aruba y Singapur. Registraron un mayor crecimiento Venezuela (637%) y Australia (374%).

La empresa Belmont Foods Perú lideró los despachos al exterior. También resaltaron Industria Panificadora San José, CV Eximp, Peruvian Collcas Foods, Gerald & Camila Export, Comercializadora El Granero, Comercial El General, Oriundo Trading, Perúchef Trade y JM Importadora Exportadora y Servicios. Las tres primeras concentraron el 43% del total enviado.

De acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, este postre limeño se exportó en cajas de 250 gramos y 500 gramos, principalmente. En la actualidad los productores de turrón buscan innovar y también lo elaboran con harina de maíz morado, kiwicha, mieles frutadas, frutos secos y más.

El turrón, al igual que el panetón, es un producto nostálgico, demandado por la comunidad peruana que emigró a diferentes países. Si bien se consume durante casi todo el año, los picos de venta al exterior son marcados, en el caso del turrón, agosto-septiembre y octubre y en el del panetón octubre-noviembre y diciembre.

Venta de turrones: se venderían 4 millones este año

La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) aseguró que la venta de turrones podría recuperar las cifras prepandemia al 100% y colocar hasta 4 millones de unidades de un kilogramo en nuestro país.

Uno de los grandes factores que impulsará las ventas es que las regiones Trujillo, Arequipa y Chiclayo está produciendo cada vez más turrones, cuando antes solían comprar en Lima para llevarlo a sus regiones.

Turrón de doña Pepa: ¿por qué se celebra?

El mes de octubre no solo es popular por conmemorar al Señor de los Milagros, sino también por el elevado consumo del tradicional turrón cuya receta se le atribuye a Josefa Marmanillo, quien en su condición de esclava en el siglo XVII, vivía en el Valle de Cañete y era popular por ser una gran cocinera.

Cuando una extraña enfermedad le paralizó los brazos, decidió viajar a Lima para acompañar la imagen en procesión del Cristo Moreno, e implorarle la liberación de su mal, pedido que le fue concedido.