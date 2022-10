Día no laborable 31 de octubre: 75% de empresas no brindará descanso a sus trabajadores

Este lunes 31 de octubre será no laborable en Perú, de acuerdo al Decreto Supremo 033-2022-PCM. Asimismo, el martes 1 de noviembre será feriado por el Día de Todos los Santos (Decreto Legislativo 713), lo que completa un fin de semana largo. El descanso del lunes no es obligatorio en el sector privado; sin embargo, un 25% de compañías suspenderá sus actividades.

Según una encuesta realizada por la firma global Marsh, un 75% de organizaciones privadas no brindará el día no laborable a sus empleados. El sondeo fue aplicado a un 45% de compañías multinacionales, 46% nacionales y 9% multilatinas.

Del 25% de empresas que otorgará el día no laborable, un 82% señala que los trabajadores deberán recuperar esas horas —la mayoría a cuenta de vacaciones—, mientras que solo un 18% no planea reponerlas. Entre las compañías que laborarán de manera usual el 31 de octubre, un 54% afirmó que ejecutará una celebración de Halloween o Día de la Canción Criolla, en tanto que un 51% de empresas llevará a cabo un concurso de disfraces.

¿Quiénes deben trabajar el 31 de octubre y qué pago corresponde?

El día no laborable lunes 31 de octubre solamente se aplica de forma obligatoria para el sector público. En el sector privado dependerá del acuerdo al que puedan llevar empleadores y trabajadores. En ambos casos, las horas no laboradas deben ser compensadas.

En caso de que trabajes en el día no laborable, no te corresponde un pago extra. El caso es distinto durante el feriado 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, ya que si trabajas en esta fecha tienes derecho a un triple pago, siempre y cuando no hayan acordado tener un día de descanso sustitutorio.

¿Cuáles son los próximos feriados en Perú y cuántos faltan?

Solo restan tres feriados oficiales en el Perú:

Martes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Domingo 25 de diciembre: Navidad

Asimismo, quedan cuatro días declarados no laborales: