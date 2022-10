Corpac: Nueva torre de control del aeropuerto Jorge Chávez estará lista en enero

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señaló que actualmente instala los equipos de navegación aérea necesarios para el funcionamiento de la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En ese sentido, la entidad encargada de las operaciones aéreas en los aeropuertos del país reiteró su compromiso para la puesta en marcha de la nueva torre de control a más tardar para el 30 de enero de 2023 gracias a la dedicación y esfuerzo de sus colaboradores y especialistas.

La entidad indicó que, para la implementación de la nueva infraestructura, cuenta con sistemas, equipos y un plan para su operación. “Si bien se iniciaron ocho procesos de adquisición de sistemas y equipamiento, los cuatro principales han sido entregados y se encuentran en ejecución. En tanto que los cuatro procesos restantes significan un respaldo adicional, lo cual no impide que la nueva torre opere”, dijo en una nota de prensa.

Además, agregó que la información emitida por el Órgano de Control Institucional corresponde a un informe que contiene inconsistencias e información desactualizada, las cuales han sido precisadas por Corpac.

La Contraloría General de la República, en su Informe de Orientación de Oficio 015-2022-OCI/0257-SOO, emitido el 6 de octubre del 2022, manifestó que Corpac no ha elaborado las especificaciones técnicas definidas de los equipos y sistemas de aeronavegación que debe adquirir, situación que genera el riesgo de que la entidad no cumpla con sus obligaciones contractuales y, como consecuencia de ello, no entre en operaciones la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en los plazos previstos, entre otras observaciones.