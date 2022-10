Inyectan S/4.000 millones a Petroperú para mantenerla a flote

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destinó S/4.000 millones a Petroperú con el fin de reforzar su capacidad financiera y continuar con sus operaciones comerciales y garantizar el abastecimiento de combustibles.

Según el DU 023-2022, dicho capital se financiará con los saldos disponibles del Tesoro Público. Asimismo, se le dio también una garantía de hasta US$500 millones para importar petróleo crudo y otros derivados.

“Apostamos por un decreto de urgencia porque es una medida urgente. Petroperú tiene que presentar cambios que garanticen su operatividad”, dijo a La República el viceministro de Economía, Alex Contreras.

¿Tan mal está Petroperú?

Contreras recuerda que la firma estatal requiere de esta inyección de recursos tras el deterioro de sus indicadores financieros “vistos a inicios de este año”, cuando Petroperú estaba encabezada por Hugo Chávez.

Al respecto, Eduardo Guevara, expresidente del directorio de Petroperú, enfatiza que la falta de transparencia y el mal gobierno corporativo –a tal punto que PwC desistió de auditar los estados financieros del 2021– de dicha gestión mancillaron las líneas de crédito de la primera empresa del Estado.

“Más allá de su fuerte endeudamiento, Petroperú siempre ha tenido a disposición líneas de crédito que permitían tranquilamente trabajar y seguir abasteciendo (el mercado) de combustibles. Eso se ha roto y lleva a que el MEF dé su brazo a torcer y lleve este aporte”, anotó para este diario.

Corre el reloj

Petroperú tiene un margen de 90 días para contratar a una consultora internacional para elaborar un plan de reestructuración, el cual deberá presentarse, como máximo, hasta el 31 de julio del 2023 a la Junta General de Accionistas de la estatal, conformada por el MEF (con dos representantes) y el Ministerio de Energía y Minas (con tres representantes).

Asimismo, Humberto Campodónico, presidente del directorio de Petroperú, reconoció que no son partidarios de recibir el capital del MEF, pero este escenario, “que se ha tratado de evitar”, no logró corregirse al no tener, en parte, la Nueva Refinería de Talara en funcionamiento junto al retroceso institucional con Chávez a cargo.

“La entrada en acción de la nueva refinería permitirá que la caja mejore, la liquidez también y tener autosostenibilidad como empresa. La nueva refinería permitirá tener combustible propio y no ser simplemente importadores”, añadió.

Más deberes por cumplir en Petroperú

En máximo cuatro meses, Petroperú deberá cumplir con el mantenimiento de los niveles de inventario conforme a su participación en el mercado. Desde el MEF recuerdan que Petroperú abarca el 40% del diésel y el 50% de gasolina.

Por otro lado, en 11 meses tiene que modificar el estatuto social para reforzar los principios de buen gobierno corporativo, acorde con los lineamientos del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).