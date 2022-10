SBS cierra Credicoop Cusco e interviene Micredisol en Arequipa

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), dispuso ayer el cierre de la cooperativa Credicoop Cusco e intervino en Arequipa a Micredisol.

En el primer caso, de acuerdo a la resolución publicada ayer en el diario El Peruano, Credicoop Cusco será cerrada por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa. Se reportó un patrimonio contable negativo de S/ 5 millones 197 mil 619.

Asimismo, la SBS designó a Pablo Cosar Ramos y a Ytalo Gutiérrez Cruz como administradores temporales de Credicoop Cusco, para llevar a cabo el proceso de disolución.

Se agrega que representantes de los socios de la cooperativa, pidieron no disolverla, empero su pedido no fue aceptado, ya que no lograron conseguir el dinero para cubrir el déficit.

En Arequipa

Mientras que la mañana de ayer, personal de la SBS ingresó a las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Micredisol, ubicado en la calle Don Bosco (Cercado).

Según el comunicado de la SBS, Micredisol reportó el pasado 26 de setiembre sus estados financieros hasta el 31 de marzo, con una pérdida aproximada de 20 millones de soles.Por ello, la SBS declaró la pérdida total de su capital y reserva. Los ahorristas se mostraron preocupados por la situación. ❖