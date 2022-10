Cada crucero que llega al Perú genera ingresos por hasta US$ 200.000

El último fin de semana, arribó al puerto del Callao el crucero de lujo Scenic Eclipse, de la naviera australiana Scenic Cruises. Así, después de dos años se retoman la recepción de estas naves para impulsar el turismo receptivo en el país.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha señalado que el gasto personal promedio de los pasajeros de crucero es de US$ 150 y US$ 200, en servicios de city tour y compras de artesanías (sin incluir servicios complementarios), lo que genera una inyección de US$ 200.000 por cada crucero que llega al país.

Los turistas de cruceros son adultos de 60 años a más (80%) y, en menor proporción, adultos que registran entre 26 a 59 años (20%). Según el Mincetur, estos visitantes, en su mayoría, están interesados en la historia del destino por lo que realizan visitas a sitios arqueológicos, museos, iglesias, entre otros.

La llegada de Scenic Eclipse, con 68 pasajeros y 189 tripulantes, ha sido posible gracias a que el Gobierno peruano flexibilizó los procedimientos de atención para el arribo de los cruceros.

“La reactivación del turismo de cruceros es una realidad. En el 2019 recibimos cerca de 89 recaladas de cruceros a los cuatro principales puertos del país que son Salaverry (La Libertad), Pisco (Ica), Matarani (Arequipa) y el Callao, lo que significó alrededor de 70.000 turistas, nuestra mejor cifra en este rubro. Trabajaremos para que este sea el inicio de una reactivación sostenida”, señaló el titular del Mincetur, Roberto Sánchez.

El titular del Mincetur reveló que la nave “Scenic Eclipse” traslada principalmente a turistas de nacionalidad estadounidenses, los cuales primero llegaron al puerto de Salaverry el 20 de octubre, para realizar recorridos turísticos en los diferentes recursos que ofrece la región de La Libertad.

Visita del titular de Mincetur al crucero turístico Scenic Eclipse. Foto: Mincetur

La siguiente recalada se efectuó el 24 de octubre al llegar al puerto del Callao. Posteriormente, la nave tiene programada llegar a los puertos de Pisco y Matarani, continuando luego con su travesía.

¿Llegarán más cruceros este año?

Como se recuerda, el turismo de cruceros genera un importante movimiento económico: hospedaje de pasajeros, visita de atractivos turísticos, adquisición de artesanías, consumo en restaurantes, servicios de transporte, entre otros.

“Se tiene programado el arribo de siete cruceros más al país para el último trimestre del 2022. El miércoles llegará el siguiente, con 1.500 pasajeros, entre turistas y tripulantes. Este gobierno está comprometido con la reactivación del sector y el trabajo para garantizar un turismo seguro para todos”, destacó el ministro Sánchez.

En los últimos años, el Perú ha recibido diversas cadenas de cruceros de lujo como Celebrity Infinity, Golden Princess, Seabourn Sojorun, Azamara Cruises, Holland, America Line, entre otros, con un aumento progresivo de la llegada de estas naves en el 2019, cuando se registró la cifra más alta de pasajeros (65.873). Sin embargo, el año 2020 se registró 64% menos (23.663 pasajeros), comparado con el año anterior, debido a las medidas por la pandemia.