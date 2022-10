Scenic Eclipse, el primer crucero de lujo que arribó al Perú tras 2 años de pandemia

Este sábado 22 de octubre arribó al puerto del Callao el crucero de lujo Scenic Eclipse. Este hecho marcó, así, el reinicio de este nicho del turismo tras más de dos años de pandemia.

De acuerdo con Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la embarcación de la naviera australiana Scenic Cruises estuvo el 20 de octubre en el puerto de Salaverry en La Libertad, y tras su estadía en el puerto chalaco, continuará su recorrido hasta los puertos de Pisco y Matarani.

“Se tiene programado el arribo de siete cruceros más al país para el último trimestre del 2022. El miércoles llegará el siguiente, con 1.500 pasajeros, entre turistas y tripulantes”, anotó el funcionario.

De acuerdo con data del Mincetur, el crucero de lujo Scenic Eclipse recibe a 228 pasajeros y en promedio, considerando el historial de anteriores embarcaciones, el gasto personal por viajero es de US$ 150 y US$ 200 en servicios de city tour y artesanías. En líneas generales, cada crucero que entra al Perú aporta US$ 200.000.

En los últimos años, el Perú albergó a cadenas de cruceros de lujo como Celebrity Infinity, Golden Princess, Seabourn Sojorun, Azamara Cruises, Holland, America Line, entre otros. En 2019 se registró la cifra más alta de pasajeros (65.873), pero con la pandemia, se contrajo 64% (23.663 pasajeros).