Precio de la gasolina: ¿por qué aumentó más de S/ 4 en el último año?

El precio de la gasolina en Perú ha incrementado en el último año hasta en más de S/ 4, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esto pese a que no hubo un aumento considerable en la cotización internacional del petróleo.

El gasohol de 97 octanos, por ejemplo, tiene un precio promedio de S/ 22,24 en la actualidad, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Sin embargo, la cotización promedio de este combustible en octubre de 2021 fue de S/ 17,55; es decir, aumentó en S/ 4,69.

Por su parte, el gasohol de 95 octanos cuesta ahora S/ 20,94 en promedio, mientras que hace un año su cotización fue de S/ 16,91, con lo que apuntó un aumento de S/ 4,03. Similar situación es la del gasohol de 90 octanos, ya que su valor ahora es de S/ 19,31, en tanto que hace un año costaba S/ 16,04 (+ S/ 3,27).

Sin embargo, la cotización internacional del crudo no varió considerablemente en el último año. El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el Perú, pasó de US$ 81 por barril en octubre de 2021 hasta los US$ 85,55 el último miércoles 19 de octubre.

¿Por qué sube la gasolina en Perú?

Las ganancias que obtienen las refinerías por el tratamiento del crudo ha jugado un papel importante en los últimos meses, indican expertos. “El margen refinero ahora es muy grande. Normalmente está en US$ 8, pero ahora ha estado hasta en US$ 40, que lo están ganando las refinerías”, sostiene Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos del Minem.

Una fuente del sector confirmó a La República que los márgenes refineros en el mundo aumentaron, pero que podría ser aprovechado por Petroperú gracias a la refinería de Talara. Según precisó, tan pronto entre en funcionamiento el 100% del complejo piurano —de acuerdo con previsiones, en noviembre de este año— se trasladaría esas ganancias a una reducción del precio de combustibles en los grifos.

PUEDES VER: Palta peruana baja su valor en el mundo debido al reordenamiento de los mercados

También influye en el costo final que la demanda por combustibles ha crecido más que la demanda por crudo en el mundo. “Esto porque se ha reactivado la actividad económica en la mayoría de países y la producción de crudo no ha subido en la misma proporción. Por eso es que, en los últimos meses, hay un precio de los combustibles más alto que el que corresponde al nivel del precio del crudo ”, explicó Navarro.

El precio de la gasolina en Perú subió debido a los costos de refinación, la cadena de comercialización y la demanda de combustible mundial, afirman expertos. Foto: Melissa Merino/La República

Las fuentes consultadas coincidieron en que la cadena de comercialización aumenta el costo final de los combustibles en el caso peruano. “En La Victoria, por ejemplo, hay cerca de 40 grifos. Se puede ver una diferencia de S/ 3 y hasta S/ 4 entre grifos. Esto es inaudito. Si el público sabe tomar una decisión informada en base a esos datos, puede fácilmente ahorrarse S/ 50 llenando un tanque”, consideró Navarro.

¿Dónde encontrar combustible barato en Perú hoy?

El Osinergmin dispone de la herramienta Facilito para encontrar los precios de combustibles más baratos en tu localidad. Por ejemplo, en Lima el gasohol de 90 octanos se puede encontrar desde S/ 17,35 por galón en el Grifo Victoria EIRL, ubicado entre las avenidas Bauzate y Meza y Prolongación Huamanga (La Victoria). Sigue estos pasos para utilizar la plataforma: