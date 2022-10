Kurt Burneo: “No se ha bajado el grado de inversión a Perú

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que el Perú continúa siendo el país con la segunda mejor calificación crediticia de la región, ello luego de que la agencia calificadora Fitch Ratings la mantuviera en BBB, la cual corresponde a grado de inversión.

No obstante, ante la revisión de la calificadora internacional sobre la perspectiva crediticia del Perú de estable a negativa, el MEF indicó que la tarea del Ejecutivo será buscar consensos para evitar el deterioro en la calificación crediticia en nuestro país.

En esa línea, el ministro de Economía, Kurt Burneo, aclaró que “Fitch no ha bajado el grado de inversión a Perú”, sino que reformuló un cambio en la perspectiva de desempeño local de estable a negativo. Además, en caso de darse una rebaja en la calificación crediticia del Perú, esta sería en un escenario de una economía internacional inestable.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, considera poco probable que en el corto plazo se le baje la calificación crediticia al Perú, ya que no hay ninguna justificación porque nuestro país sí tiene capacidad de pago.

“Lo que importa es la capacidad de pagar deuda. El Gobierno puede ser bueno o malo, eso poco importa; están midiendo si el Perú puede pagar o no deuda, esa es la calificación. No mide si el Gobierno es honesto o corrupto. Bajar la calificación cuando hay capacidad de pago me parecería injusto”, dijo el banquero.

El titular del ente emisor sostuvo que el nivel de deuda del Perú es el más bajo de Sudamérica o México, lo cual evidencia una buena capacidad de pago del país. Además, resaltó la reducción del déficit fiscal de 8,9% en el 2020 a 1,9% para este año.

Impacto de la rebaja

En opinión del exministro de Economía Luis Miguel Castilla, esta revisión de la perspectiva es una llamada de atención para el Estado, por lo que debería hacer esfuerzos para mejorar en términos de gobernanza y una mejor selección de funcionarios, sobre todo de los que lideran los diversos ministerios, ya que ello genera como consecuencia un menor crecimiento económico del país.

“El impacto es un encarecimiento en el costo de los bonos, que no creo que se dé en el corto plazo porque ya estaba internalizado y los fundamentos son muy sólidos. Esto es una llamada de atención a la falta de crecimiento del país”, explicó Castilla Rubia.

El economista también señaló que esta revisión podría afectar al ciudadano de a pie, ya que trae como consecuencia que los proyectos de inversión sean más costosos de financiar, lo cual generaría dificultades y por ende una menor demanda de empleo.

MEF alista nuevo paquete de medidas

Ante el contexto internacional desfavorable, el ministro de Economía, Kurt Burneo, anunció que desde su despacho ya se vienen afinando las nuevas medidas de reactivación económica, las cuales se presentarán la próxima semana y estarían orientadas a acelerar la tasa de crecimiento económico.

“La demanda de empleo depende de la actividad económica. Si aceleramos la economía se dinamiza la demanda de empleo y también aumenta la tasa de crecimiento de la recaudación tributaria”, sostuvo.

La palabra

Kurt Burneo, ministro de Economía

“Si no hubiéramos hecho nada estaríamos con una situación macroeconómica mucho más complicada; no nos hemos quedado de brazos cruzados respecto a la desaceleración de la economía”.