¿Por qué el pago mínimo de la tarjeta de crédito no es la mejor opción?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) define al pago mínimo de una tarjeta de crédito como la cantidad suficiente que se cancela para no caer en morosidad . En esa línea, cuando un ciudadano adquiere estos plásticos se compromete a devolver el importe usado, los intereses, comisiones bancarias, entre otros gastos.

No obstante, al llegar el fin de mes o en el momento de realizar la amortización, muchas veces se opta por realizar el pago mínimo. Esto también con el objetivo de no perjudicar el historial crediticio de la persona.

¿Es esto recomendable a largo plazo? A continuación, te contamos cómo podría impactar en tu economía desembolsar solamente los montos mínimos de tu tarjeta de crédito.

¿Es aconsejable el pago mínimo para las tarjetas de crédito?

Si bien el pago mínimo tiene la ventaja de ser una suma menor —ya que consiste en fraccionar tu deuda en 36 partes y cancelar solo una de ellas, sumándole también las comisiones respectivas— es poco recomendado por los expertos en finanzas debido a que puede generar más intereses y, con ello, aumentar tu adeudo.

Cabe señalar que, según la regulación de la SBS, el monto mínimo que se pague no debe ser menor a S/ 30 o US$ 10.

Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, indicó a este medio que cancelar los montos mínimos en una tarjeta hacen que suban los precios de los créditos.

“La tasa efectiva de una tarjeta de crédito puede estar al 30%, 40%, 50% u 80%. Entonces, si pagas lo mínimo, estás generando intereses por los saldos no cancelados . En general, es un producto caro en términos de intereses”, señaló a La República.

En esa línea, Ana Reategui, profesora de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, coincidió en que, a largo plazo, el desembolso mínimo ocasiona que la deuda se alargue.

“El pago mínimo está referido fundamentalmente a los intereses y no a la amortización del capital, por lo tanto, uno no termina de salir nunca de la deuda y, prácticamente, todo lo que estás pagando con el pago mínimo es la parte que no amortizas”, reiteró.

¿Qué recomiendan los especialistas en finanzas?

De esta forma, a las personas que paguen mensualmente sus tarjetas de crédito se les aconseja evitar cancelar los montos mínimos y tratar de saldar sus deudas de forma completa.

“Es bueno tener una tarjeta de crédito porque es una línea de crédito inmediata y puede ser muy útil en casos de emergencias, pero recomiendo a todo el mundo que paguen el total siempre”, aconsejó Castellanos.

Asimismo, Reategui sugirió a los titulares de tarjetas de crédito ordenar sus finanzas y comprometerse a cancelar sus pendientes puntualmente.