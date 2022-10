CCL: “Se requiere recuperar la estabilidad y gobernabilidad del país para poner en marcha programas de reactivación”

—Recientemente el Banco Mundial redujo a 2,7% el estimado de crecimiento de Perú para este año, mientras que el INEI informó que el PBI del Perú solo creció 1,68% en agosto. Esto evidencia desaceleración económica. ¿Desde el lado empresarial, que lectura tiene de estas cifras?

—Sin duda desde el lado empresarial estamos muy preocupados. La proyección de crecimiento para este año, realizado por el instituto económico de la Cámara de Comercio esta más o menos por esos niveles, y con un poco de optimismo a 3,1%. Como todos sabemos un crecimiento de esa naturaleza no es lo suficiente ni adecuado para hacer retroceder la pobreza que épocas de pandemia alcanzó nuevamente al 30% de la población.

—Además, es importante mencionar que se requiere crecer más de 5% para dar empleo a más de 300 mil jóvenes que se insertan cada año al mercado laboral peruano. Pero hay complicaciones también en el ámbito internacional que afectan al mercado interno. ¿Qué tan complicado es para los empresarios, levantar dinero que les permita financiar los proyectos empresariales?

En realidad, este no es un momento bueno para la economía en general. Los mercados internacionales, están también viéndose afectados por la crisis generada por la guerra en Ucrania. Los precios en la economía mundial están subiendo. El costo del dinero también. Hay inflación. Esto sin duda pone un panorama complicado para el crecimiento de las inversiones en el Perú, y si en el Perú no hacemos las cosas adecuadas no vamos a poder salir de esta situación y como tú dices si no crecemos un 5%, no podemos hacer retroceder la pobreza. Para crecer ya no podemos seguir basándonos en el consumo privado, que fue más o menos lo que mantuvieron las expectativas el año que pasó, porque ya como diríamos coloquialmente nos gastamos los ahorros de la familia, las AFP, los bonos. Entonces, ahora es indispensable generar una propuesta para atraer inversiones. Se necesita inversión tanto pública como privada para poder remontar estos vaticinios de crecimiento que no son los adecuados ni los que necesitamos.

—Definitivamente estamos viviendo un momento de desaceleración como usted lo ha señalado. Pero el encarecimiento de los precios, la inflación nos impacta a todos, mucho más a los pobres. Para aminorarlo el BCRP subió a la tasa de interés de referencia a 7%. Con ello se encarecen los créditos no solo para el sector corporativo sino para los diversos agentes económicos cuando acuden al sistema financiero para pedir un préstamo. ¿Qué nos puede decir de esto?

—Bueno esto que señalas es, sin duda, resultado de los indicadores económicos internacionales y nacionales. Definitivamente la falta de un crédito más barato complica los proyectos de inversión de los empresarios. Por eso es por lo que requerimos que haya inversión pública para que la economía siga funcionando.

Tenemos a muchos de los gobiernos regionales con presupuestos que no son capaces de ejecutarlos. Por ejemplo, ProInversión, en lo que va de este gobierno, no ha podido llevar adelante un solo proyecto importante para darle dinamismo a la economía.

—Lo que demuestra inoperancia desde las altas esferas del Ejecutivo. Pero hay denuncias de un lado, entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público y además un Congreso que algunos señalan como obstruccionista a los proyectos del Ejecutivo. Todo esto genera un cóctel perverso para la economía del país. ¿Cuál es, en ese sentido, la reacción del empresariado, en la Cámara de Comercio de Lima a toda esta coyuntura de denuncias de un lado y del otro?

—En la Cámara de Comercio de Lima estamos muy preocupados por esta situación, ella viene desde el inicio del gobierno del presidente Castillo, en el que hemos visto una incapacidad grande para poder gobernar y encontrar soluciones creativas a esta crisis que hemos visto que no solo es local sino internacional. También esto lo acompañan una serie de investigaciones que cuestionan la integridad de nuestros gobernantes. Esto terminado en una denuncia realizada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso.

—¿Usted considera que, en ese sentido, podría prosperar en el Congreso la denuncia del Ministerio Público contra el presidente Pedro Castillo?

—Lo que nosotros hemos podido ver es la denuncia fiscal que esta trabajada en abundantes indicios. Hay indicios importantes acerca de los actos delictivos que se le imputan al presidente y a su entorno más cercano que van desde colusión hasta organización criminal. Hay también declaraciones de colaboradores eficaces. Sin duda hay información suficiente para que el Congreso tome en serio, y tramite esta denuncia importante. Y tome las acciones necesarias dentro del marco de la Ley y los tratados internacionales.

—Por eso mismo la CCL pidió celeridad al Congreso para tomar esta denuncia del Ministerio Público contra el presidente Castillo. Pero ¿cómo cree que esta inestabilidad política, tan innecesaria, tan riesgosa para generar confianza en los agentes económicos, puede aminorarse en el país?

—Uno de los temas importantes es que efectivamente el Congreso tome conocimiento y las acciones necesarias para hacer cesar esta desconfianza y esta situación de ingobernabilidad en el país. Que como bien dices no da confianza para la inversión y que llevó a la informalidad ya no al 70% sino al 80% de la economía. Y el 75% de los trabajadores tienen trabajos que puede considerarse subempleo o trabajos informales. Se requiere recuperar la estabilidad y gobernabilidad del país para poder poner en marcha programas de reactivación que funcionen realmente y hoy en día esa responsabilidad está en manos del Congreso. Necesitamos que dejen de lado sus intereses particulares y en algunos casos intereses cómplices con esta situación que ha denunciado la Fiscalía de la Nación; y estudiar y analizar con profesionalismo el documento, pero sobre todo con voluntad política para buscar una solución y que los peruanos podamos recuperar la fe en nuestro futuro.

—Ayer en este mismo programa, en LR+ Economía tuvimos como invitado al economista Juan José Marthans. Él indicó que era muy necesario, para retomar la ruta de crecimiento del país, que ello pasa porque el presidente Castillo de un paso al costado, pero también así el Congreso. lo que implicaría un adelanto de elecciones. ¿Esa es la salida?

—Yo creo que la salida tiene una serie de posibilidades. Desde una vacancia. Creo que hoy día hay muchos mayores indicios de la incapacidad moral del presidente. Yo descarto, ya a estas alturas, un gesto de grandeza de su parte para dar un paso al costado y que se pueda retomar la gobernabilidad del país. También puede haber un adelanto de elecciones, puede también votarse a favor de esta denuncia constitucional pero cualquier salida implica una voluntad política del Congreso y debería ser la salida que nos dé una posibilidad de recomponer nuestra economía lo más rápido posible, porque mientras estamos paralizados por esta situación de falta de integridad, corrupción, des gobernabilidad, desgobierno, los temas avanzan. Ya usted lo ha mencionado, hay un panorama internacional no favorable y deberíamos estar pensando tanto los empresarios como los gobernantes en la forma de hacer salir esta situación a los ciudadanos peruanos.

—Hay un punto importantísimo, dado que, aunque el Banco Central de Reserva estimó en 0% el crecimiento de la inversión privada para este año, realmente los empresarios como ustedes, en la Cámara de Comercio de Lima, ¿han dejado de invertir en sus máquinas, en lo que ya tienen en camino en sus proyectos empresariales?

—No, ese tipo de inversión se sigue dando. Yo creo que las proyecciones se refieren a otro tipo de inversiones, proyectos nuevos. Los empresarios y en la cámara, dónde más del 60% de nuestros asociados son pequeñas y medianas empresas, están todo el tiempo reinvirtiendo para hacer que en su maquinaria productiva sea pequeña o grande siga funcionando para que el país no se paralice. Y los esfuerzos para que ello sea así son muy grandes y eso debería tener en cuenta los gobernantes.

—Es importante el aporte que hace el sector empresarial para el desarrollo del país porque invierten, generan empleo y pagan sus impuestos. En ese sentido, cómo apuntalar políticas públicas para que el Estado sea más eficiente y eficaz, porque sabemos que hay cuatro conceptos importantes. Primero la ética, que tiene que ver con los principios. La eficacia, con el adecuado uso de los recursos; la eficiencia, con el cumplimiento de las metas y algo muy importante, la calidad. Por ello, ¿cómo apuntalar políticas públicas desde la empresa privada para que tengamos cada vez un mejor país?

—Eso que dices es realmente importante. Creo que es un punto fundamental de pensamiento que debemos tener los empresarios y los gremios empresariales. Nosotros hemos venido haciendo, probablemente los últimos 30 años, nuestro trabajo que es generar riqueza; sin embargo, nuestros gobernantes han fallado en la adecuada redistribución de esa riqueza. Por ello vamos a tener que entrar en política y desde la CCL lo vamos a hacer mediante la presentación de políticas públicas. Una de las políticas públicas fundamentales, tal como nos lo demuestra la crisis política actual, es el fortalecimiento de la democracia. Si no hay un fortalecimiento que pase por propuestas adecuadas para los partidos políticos, para tener un mejor menú electoral y poder elegir entre autoridades que cumplan estándares y no tener que estar siempre en la penosa realidad electoral de tener que elegir al menos malo, sino poder elegir al más eficiente, al que tenga la mejor formación para ello. También hay que analizar qué está pasando con el presidente. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad del presidente. Urge una modificación del artículo 117 de la Constitución, sobre la responsabilidad penal del presidente. Ese artículo se pensó cuando en el Perú había cada día un golpe de estado y había que darle poder y blindar al presidente. Pero los problemas de hace 30 años, no son los problemas de ahora. Lo que tenemos es un problema de integridad. Los últimos presidentes del Perú, todos, han sido investigados por actos de corrupción. Algunos han estado presos, otros están esperando extradición, y la mayoría es investigado, pero lo que vemos es una degradación del concepto de integridad, y es cada vez mayor. Eso sin duda afecta a la democracia. Hay que hacer propuestas para un efectivo balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos que pensar si el voto de confianza como está legislado hoy es eficiente, tenemos que pensar si tenemos que retomar la bicameralidad, la reelección inmediata, y sobre eso está trabajando la Cámara de Comercio, porque el Perú hace 22 años (y es la primera vez que llega a un periodo tan largo) vive en democracia, y esa democracia hay que protegerla porque sin una democracia adecuada no hay un clima de negocios que sea lo suficientemente sólido para llevar al desarrollo y el crecimiento que el Perú merece.

—Eso es importante. importantísimo defender la democracia. En ese sentido, ¿cuáles son esas propuestas, más finitas, que hace la Cámara de Comercio de Lima para acompañar los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas para revertir la situación económica y generar empleo?

—Respecto a las propuestas, ya no para protección de la democracia, otras propuestas que estamos haciendo es una propuesta de fortalecimiento del libre mercado con inclusión. Estamos haciendo además propuestas en comercio exterior para tener y promocionar, por ejemplo, una zona franca única que ha sido muy promocionada en otros países y generó crecimiento e inversión en otros países. También estamos defendiendo el empleo de calidad, y por ello nos oponemos a las modificaciones efectuadas en las normas de tercerización laboral, que han hecho que en la práctica ésta desaparezca, y ha sido una herramienta utilizada para generar empleo y obviamente las inversiones en el país.

—Hay algo importante, que como sabe, el ministro Kurt Burneo presentó el plan Impulso Perú, pero para apuntalar su ejecución depende de la aprobación de varios proyectos de ley, que están durmiendo en el Congreso. El Legislativo no hace nada para debatir estos proyectos que nos permitirían remontar la economía del país. No los abordan. Todos los días el foco del trabajo parlamentario está en censura, interpelación, un flanco abierto de confrontación. ¿Podremos avanzar así en el país?

—Parece muy difícil, y lo que hemos visto en los últimos meses es que no podemos avanzar, por eso hay que tomar acciones rápidas y atacar el problema. El problema de desgobierno y corrupción que está atacando el crecimiento del país, y eso está en manos del Congreso. Cuando salió el plan Impulso Perú, nosotros en la Cámara de Comercio, lo analizamos y encontramos lo mismo que usted señala, que no depende del Ejecutivo sino depende del Congreso, y a nivel de deterioro que están las relaciones entre ambos poderes, va a ser muy difícil que ese plan avance.

Entonces creo que hoy hay un tema fundamental que es solucionar el problema de la acusación fiscal presentada y que el Congreso debe abordar de manera inmediata.

—¿Cuáles son sus recomendaciones, tanto para el Ejecutivo como para el Congreso, para coadyuvar en soluciones que permitan encausar la recuperación de la economía, generar la inversión y generar empleo?

—En el caso del Ejecutivo, yo lo que tendría decirles a los ministros es que su rol no es ser defensores del presidente sino de gerenciar las carteras que les fueron entregadas y presentar propuestas sectoriales para tratar de revertir la crisis en la que estamos. Por eso a los del Ejecutivo les diría, ubíquense en las funciones para las que han sido nombrados. Y al Congreso, insistir, en el pedido de que haga su trabajo y cumpla con su rol de supervisión política y de balance de poderes. Esa es la función principal que tienen y deben cumplir.

