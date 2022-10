Sunat: se registraron más de 1 millón de envíos de entrega rápida en el Perú

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) atendió, a la fecha, más de un millón de Envíos de Entrega Rápida (EER), servicio que permite importar o recibir compras o regalos del exterior a través de empresas especializadas o courier hasta por un valor de US$2.000 por envío.

Los productos tecnológicos y electrónicos, así como los artículos personas como ropa, zapatos, cuidado personal y de belleza, electrodomésticos, repuestos y accesorios para automóviles, entre otros, fueron los que mayormente ingresaron al país bajo esta modalidad.

¿Qué es el servicio EER?

Este servicio implementado por la Sunat permite traer productos del extranjero hasta por un valor FOB de US$ 2.000 por envío. Además, en caso fuera menos de US$ 200 no estarán afectos al pago de ningún tributo.

El trámite es sencillo, ya que solo se necesita contar con RUC o DNI en el caso de personas naturales que realicen ocasionalmente importaciones o compras, siempre y cuando estas no excedan los US$ 1.000 por cada envío, el cual podrá hacerse hasta tres veces al año como máximo.

El 77% de los usuarios de este servicio adquieren productos para su uso persona o para emprender alguna idea de negocios. En tanto, el otro 23% son empresas o personas jurídicas, que principalmente adquieren bienes e insumos para su compañía.

Vale anotar que un 85% de los usuarios que utilizan el régimen especial de Envíos de Entrega Rápida tienen valores FOB menores a US$ 200, por ende, no les corresponde pagar ningún tributo.