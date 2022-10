7 de cada 10 peruanos están fuera del sistema financiero

En lo que concierne a inclusión financiera, el Perú aún sigue en la cola de América Latina. De acuerdo con un reciente informe de Credicorp, sumamos 39,8 puntos de 100; y si bien se incrementaron dos unidades respecto al 2021, solamente hemos superado a Bolivia.

Así, 7 de cada 10 peruanos (70%) no posee ningún producto crediticio en una entidad bancaria y solamente el 36% posee al menos un producto de la banca local.

Además, el 65% percibe alguna barrera que le impide ingresar al sistema financiero formal, siendo los principales problemas: la falta de ingresos, el desinterés en integrarse o la percepción de no necesitarlo.

Si no ahorro en el banco, lo hago bajo el colchón

El 73% de los peruanos aseguró no ahorrar ni un solo centavo en lo que va del año , y aquellos que sí, prefieren en una cuenta a nombre propio (52%) y una alcancía o bajo el colchón (31%).

¿La razón por la que no ahorraron? Nuevamente, no hay dinero suficiente y, en algunos casos, no les interesa.

“Estamos convencidos de que la inclusión financiera está ligada directamente con el bienestar social, pues el sistema financiero puede ser el catalizador del progreso de las personas. En ese sentido, debemos tener claro los retos que enfrentamos en esta dimensión”, indicó Enrique Pasquel, gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp.

Crece el uso de billeteras móviles

Para las transacciones básicas, el 43% de los peruanos prefiere usar una billetera móvil o cuenta vinculada a su smartphone — léase Yape, PIM, Mercado Pago o Plin, etc —.

Son las billeteras móviles, después de las tarjetas de crédito y cuentas de ahorro, los productos financieros más populares entre la población, al punto que el 49% asegura utilizar las apps mencionadas diariamente o varias veces a la semana.

“Esto indica que parte esencial de la inclusión financiera como la conocemos en el 2022 implica tener una conexión, ya sea en casa o en el celular, si tomamos en cuenta el crecimiento del uso de las billeteras móviles”, manifestó Pasquel.