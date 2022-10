BCRP: Exportaciones agropecuarias crecieron 24,3% en agosto

Las exportaciones de productos no tradicionales agropecuarios sumaron US$ 820 millones en agosto, monto mayor en 24,3% a los US$ 629 millones registrados en el mismo mes del 2021, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De acuerdo con la entidad, en el octavo mes del año de observaron mayores envíos de arándanos, paltas frescas, mandarinas, alimentos de camarones y langostinos y aceite de palma crudo.

En términos de volumen, estas exportaciones se incrementaron en 25,4% frente a igual mes de 2021. Por su parte, los precios disminuyeron en 0,8% interanual.

“El incremento de los volúmenes exportados se explica por la mayor producción de arándanos (44,7%) y paltas (17%), en un contexto de años continuos de crecimiento por inversiones en años previos”, señala el BCRP.

Con ello, las ventas al exterior de productos agropecuarios acumularon un valor de US$ 5.018 millones en los primeros ocho meses de 2022 , un 11,2 % superior a los US$ 4.513 millones del mismo periodo del año previo, favorecidos principalmente por el incremento de los volúmenes embarcados en 11,4%.

En cuanto a los destinos, respecto a agosto del año pasado, se registraron mayores ventas de productos agropecuarios a Estados Unidos, por arándanos y mandarinas frescas; a Países Bajos, por paltas frescas; a Ecuador, por alimentos para camarones y langostinos; y a España, por paltas frescas.